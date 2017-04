Adršpašsko-teplické skály o prodlouženém víkendu očekávají invazi turistů

Teplice nad Metují, Adršpach - Zdvojené směny pracovníků v turistickém ruchu a nepřehlédnutelná účast policejních hlídek. Tak to bude vypadat o tomto prodlouženém víkendu v okolí Adršpašsko-teplických skal.

Turisté v Adršpašsko-teplických skaláchFoto: DENÍK/Michal Fanta

Vysokou návštěvnost zaznamenávají tradičně skalní města na severovýchodě Čech zejména v době volných dnů začátkem května. V Polsku je státním svátkem i 3. květen, a naši severní sousedé se tedy mohou těšit na dlouhé volno. Podle zkušeností z posledních let se proto dá předpokládat, že poslední dubnový víkend a první tři květnové dny se skalní město stane cílem tisíců turistů. Ti z Polska budou rozhodně tvořit většinu.

„Při pěkném počasí lze očekávat, že budou hlavní parkoviště u vstupů do skal plná už během dopoledne. Ve špičkách sezóny se stává, že vozidla turistů zablokují dopravu mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem v důsledku zaplnění parkovacích ploch. Proto jsou vytipovány další vhodné parkovací plochy v blízkém okolí do jednoho kilometru od vstupů do skal," říká Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko

Na velký dopravní nápor se proto připravují i policisté. „Budeme posilovat dopravní hlídky – ať už automobilové nebo na motocyklech," říká tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová, že policisté budou nápomocni řešit případné potíže v dopravě. „Budeme rovněž kontrolovat dodržování dopravních předpisů – hlavně zónový zákaz parkování. V tomto směru spolupracujeme s polskými policisty, takže návštěvníci budou moci potkat společné hlídky," dodala Prachařová.

Na zvýšený zájem zejména polských turistů se připravují i zaměstnanci skal. Podle slov vedoucího Technických služeb, které okruh v Adršpašských skalách spravují bude z obsluhujícího personálu v pohotovosti maximum lidí. „Počet návštěvníků nedokážeme ovlivnit – závisí na počasí, které se na návštěvnosti podepisuje nejvýrazněji. Máme opět zprovozněné parkoviště u nádraží, které jsme nemohli dva roky používat," zmiňuje Zdeněk Zatloukal novinku, která rozšíří odstavné možnosti o dalších 150 až 160 parkovacích míst.

V případě, že si chcete užít návštěvu skal ve větším klidu, je lépe si zvolit raději jiný termín.