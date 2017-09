Andílci se vrátili ke Čtrnácti svatým pomocníkům

Otovice – Sloup s reliéfním vyobrazením Čtrnácti svatých pomocníků, který stojí v obci poblíž železničního přejezdu, už je zase kompletní. Před pěti lety zrestaurovaný pomník se stal na konci října 2016 cílem útoku neznámého zloděje, kterému se zřejmě zalíbily zrenovované postavičky přibližně 40 cm vysokých andílků stojících v popředí.

Poškození tehdy objevil otovický starosta Petr Novák, když při projížďce na kolečkových lyžích sousoší míjel. I když historicky byli andílci bezcenní, musela obec nechat udělat nové. „Na opravu sousoší jsme dostali dotaci a jejíž udržitelnost se musí splnit,“ vysvětluje Petr Novák.

Pátrání po pachateli krádeže úspěšné nebylo. „Každý rok policie takto pátrá po desítkách odcizených pískovcových předmětů a soch, která končí nejčastěji v zahraničí ve sbírkách soukromých osob nebo jako stylová dekorace v zahradách,“ potvrzuje tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová, že krádež otovických andílků není až takovou mimořádností.

Autorkou nových andílků je restaurátorka Pavla Szabová z Dobrošova, která při tvorbě replik vycházela z dochovaných fotografií. „Podle těchto snímků jsem si udělala hliněný model, na který jsem vytvořila formu a do ní jsem vydusala směs z umělého pískovce, která ve formě nějaký čas zraje. Po sundání jsem pak pokračovala klasickým sochařským opracováním dláty, čímž se získá požadovaný tvar, aby to vypadalo, že je to sekané z pískovce,“ nechala nás nahlédnout do restaurátorské kuchyně.

Historickou hodnotu takovéto dílo nemá pochopitelně žádnou – má „pouze“ cenu nového výrobku. „Pokud se tím někdo zabývá, tak pozná, že se jedná o výdusek a určitě by ho neukradl. Andílka evidentně zcizil někdo, kdo tomu nerozuměl a myslel si, že na něm zbohatne. Kdyby to byly originály, tak ta hodnota je mnohonásobně vyšší, ale tohle opravdu od něj nikdo za nějaké větší peníze nekoupí,“ potvrdila Pavla Szabová slova starosta Nováka, podle něhož si ukradené andílky zloděj mohl dát tak maximálně na zahrádku k sádrovým trpaslíkům, protože větší hodnotu nemají.

14 sv. pomocníků



Sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků v internetovém hlasování putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“ skončilo na čtvrtém místě. Ministerstvo kultury 17. 10. 2014 prohlásilo sousoší za kulturní památku.