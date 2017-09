Ano ryba, vlajky na domech, Národní demagogie i vzkazy do knih

Česká Skalice - Galerie Luxfer, která je zaměřena na současné české umění, o letošních prázdninách hýřila rozmanitými aktivitami. Mezi ty tradiční patří Plenér absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně ve veřejném prostoru města. Tentokrát se ho aktivně zúčastnilo šest lidí.

Centrum města a blízké okolí bylo svědkem happeningu nejmladší generace umělců vedených malířem, vysokoškolským pedagogem, členem skupiny Rafani a kurátorem Luxferu Luďkem Rathouským. Umělecká intervence do veřejného prostoru se samozřejmě každoročně mění, má jiný smysl a charakter.

Plenér byl odstartován u kašny na Husově náměstí. Tam Rathouský představil svůj plenérový příspěvek, který nazval Ano ryba. Z brašny vyndal v sáčku zabaleného a na háčku zavěšeného sivena, který to už měl „za sebou“. Neoživilo ho ani omývání vodou z kašny. Později ho autor zavěsil na věšák v restauraci Ronox.

Další účastnice Marta Kučerová se po krátkém průzkumu města inspirovala držáky na vlajky. „Ty ještě zůstávají na fasádách, tak jsem je využila,“ prozradila autorka, která do nich v domech pod náměstím nainstalovala bílé praporky. Informační skříňka Národní demokracie na náměstí se stala středem zájmu Barbory Zentkové a Julie Gryboś.

„Obsah vitríny nás zarazil. Vedle symbolu Národní demokracie jsme nalepili naše vlastní nálepky s nápisem Národní demagogie, stejně jako jinde, protože jsme na ně naráželi po celém městě,“ vysvětlila slovenská umělkyně Zentková. Mladá autorka Nina Grúňová vpisovala do knih v knihovně zprávy z právě probíhajícího dne. „Byla to vzpomínka na dnešek pro další generace,“ prozradila. Celkem bylo do knih zaznamenáno třicet vzkazů.

Účastníci plenéru rovněž zavítali do Luxferu na končící výstavu Biodiverzita Matouše Lipuse, který vysvětlil roli ústřední postavy výstavy velkého zahradníka. Součástí plenéru bylo ozvučení Staré radnice Tomášem Hrubišem a také hudební improvizace na piano v restauraci U Konvalinků. Komponovaný večer s promítáním filmů umělecké skupiny Rafani ve Vile Čerych, kterou doplnila přednáškou o skupině historička umění Kateřina Štroblová, zakončil letošní plenér.

Hynek Šnajdar