Atraktivní filmy a davy lidí. Roli hostitele Teplice zvládly se ctí

Teplice nad Metují - Na horolezeckém festivalu filmů v Teplicích nad Metují zvítězil Grónský příběh mapující extrémní kajakářskou misi.

Horolezecký festival v Teplicích.Foto: Deník/Jiří Řezník

Celkem 40 soutěžních filmů ze 12 zemí celého světa, 145 sudů piva vytočených pro tisíce žíznivých návštěvníků, a 93 750 korun vybraných na vstupném při sobotním závěrečném koncertu, z něhož polovina bude na dobročinné účely. To je v několika konkrétních číslech ohlédnutí za letošním 34. Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem, jenž přilákal minulý týden tisíce návštěvníků do Teplic nad Metují.

ŘEDITELKA FESTIVALU: VŠUDE BYLO PLNO

„Kdyby v sobotu v noci nebyla bouřka, nepršelo a nevypadla elektřina při koncertu, tak by letošní fesťák asi neměl chybu. Ale to byla jen mrňavá chybička,“ usmívá se ředitelka festivalu Marie Jirmannová.

Kolik letos na festival dorazilo návštěvníků odhadovala jen těžko. „Město, park, hřiště, kino – všude bylo úplně plno. Až se bojím, že se sem příště všichni nevejdou,“ říká Jirmannová.

Návštěvníky kromě filmů a doprovodného programu v parku například nejvíce lákalo setkání s čerstvým pokořitelem osmitisícovky Gasherbrum I. Markem Holečkem, jehož beseda byla okamžitě vyprodaná.

„Lidé byli super, měli i dostatek trpělivosti, protože přednáška zpracovaná jen pár hodin před akcí měla lehké trhliny,“ ohlédl se za festivalem Holeček, který byl i jedním ze tří hlavních protagonistů snímku The Elements, jenž si z Teplic odvezl Cenu diváků.

ŠÍLENÁ KAJAKÁŘSKÁ MISE PO GRÓNSKU

Hlavní cenu festivalu ale získal téměř hodinový rakousko-německý film „Dvojité galaxie – Grónský příběh“ zachycující šílenou kajakářskou misi tří dobrodruhů po Grónsku. Muži vlekli své kajky na divokou vodu přes více než 1000 kilometrů grónského ledovce, aby dosáhli té nejseverněji položené řeky na světě, která se kdy sjížděla.

Cenu za nejlepší horolezecký film získal snímek „Reel Rock 11: Kluci v Bugaboos“. Matt Segal a Will Stanhope vyrazili na cestu hluboko do kanadské divočiny do nechvalně proslulých hor Bugaboo, kde následovali dlouhou tenkou prasklinu, tak uzoučkou, že se do ní vejdou jen konečky prstů…