Balónky s přáním stoupaly vzhůru

Teplice nad Metují - Vypouštění balónků je předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Letos stoupaly k nebi balónky i v Teplicích nad Metují. Akce má ale i své odpůrce, kteří poukazují na zbytečné znečišťování přírody.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Odpočítávání do startu v pátek v 15 hodin a 15 minut a následné vypuštění dvou stovek nafukovacích balonků to byl příspěvek všech, kteří se v Teplicích nad Metují zapojili do akce Vypouštění balonků s Českým Ježíškem.

DĚTI POSÍLALY SVÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

„Akci jsme dělali prvním rokem. Dorazilo kolem dvou stovek lidí, což je na místní poměry docela dobré. Nebylo to ale snadné," říká za organizátory ze SDH Teplice nad Metují starosta sboru Robert Mikuláš.

„Jak se říká každý dobrý skutek je po zásluze potrestán a museli jsme řešit problémy s ochranou přírody. Výrobce ale tvrdí, že balónky mají certifikát a jsou stoprocentně recyklovatelné a rozložitelné," ujišťuje Robert Mikuláš, který k balónkové akci chtěl znát stanovisko i ze Správy CHKO Broumovsko. „Ti samozřejmě nebyli proti. Jediný problém byl, že jsem bojoval s místním odpůrcem Jiřím Malíkem, který zarputile tvrdí, že poškozujeme životní prostředí."

JDE O VYPOUŠTĚNÍ ODPADU DO PŘÍRODY?

Podle předsedy Spolku Živá voda Jiřího Malíka je akce tohoto typu sice asi míněna dobře, ale její provedení (vypouštění odpadu do přírody), se ochráncům přírody jeví jako neekologické a výchovně nepřijatelné pro špatný příklad dětem. „Osmdesáti tisícům dětí bude připadat, že poslat odpad přírodě je v pořádku," říká Malík.

„Kdyby děti a Ježíšek věděli, jaké dopady akce skutečně má a to od místa těžby kaučuku, přes znečištění z dopravy, z výroby a po dopadu na zem na stromy, keře, květiny či do vody, tedy celkovou ekologickou stopu, myslím, že by počet balónků limitně klesl k nule. Co příště Ježíškovi raději zasadit rekordní počet stromků?" navrhuje Malík.

DOPADY NA PŘÍRODU SE SNAŽÍ MINIMALIZOVAT

Robert Mikuláš sice připouští, že na připomínkách něco pravdy bude, ale nevidí to tak černě. „Organizátor nám sám řekl, že už v době, kdy se balónek nafoukne dochází k jeho postupnému rozkladu. Balónky se navíc nevázaly žádnou umělou hmotou, ale tenkým potravinářským provázkem, aby případné ekologické dopady na krajinu byly co nejmenší," ujišťuje, že se snaží být vůči přírodě co nejšetrnější.

Přestože se Jiří Malík snažil svými argumenty akci zabránit, od pořadatelů se jeho připomínkám sluchu nedostalo. „Psal jsem i do Náchoda aby to zvážili, aby se balónky nevypouštěly, ale žádná reakce," říká Jiří Malík, který psal na poslední chvíli asi na 150 míst s největším počtem vypouštěných balónků nad 300 balonků, všem do východočeského kraje, i tam, kde byl nějaký národní park nebo vodní zdroje. „Většina z nich nereagovala vůbec, část se ozvala, že příští rok už ne a jen Ždírec na Vysočině jako jediný prokazatelně akci zrušil," dodal Jiří Malík.

A co si při vypouštění přál sám spolupořadatel akce Robert Mikuláš? „Protože jsem měl organizační povinnosti a odpočítával start, tak jsem balónek vypustit nestihl. Mám ale čtyřletou dceru a svoje přání jsem připevnil k jejímu balónku. Moje přání pro všechny je, abychom si nedělali ten svět těžší než už je. Slyšel jsem, že se pan Malík zranil, tak bych mu chtěl popřát za SDH Teplice nad Metují brzké uzdravení," vzkázal kritikovi vypouštění balónků.