Batist Nej sestřička 2017 má svou vítězku. Je jí Martina Pěnkavová z Bulovky

Náchod - Už po deváté se dvanáct sympatických zdravotních sestřiček - finalistek soutěže Batist Nej sestřička - utkalo o titul nejlepší sestřičky v republice.

Do soutěže, kde vůbec nejde o fyzickou krásu, ale hlavním kritériem je odbornost a lidský přístup, se přihlásilo 541 zdravotních sester, z kterých bylo vybráno 12 sestřiček a diváci zaplněného Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě tak měli možnost přihlížet zábavnému soutěžnímu klání, kde sestřičky projevily svůj šarm, pohotovost, šikovnost a smysl pro legraci.



Zdravotní sestry, které jsou na svém pracovišti suverénními profesionálkami, se sice na finále moc těšily, ale přesto pociťovaly lehkou trému.

„Jsme trošičku nervózní, ale těšíme se a užíváme si to. Určitě jsme radši teď tady, než abychom byly v práci. V pondělí to tam budeme všem vyprávět,“ shodly se před soutěžním vystoupením sestřičky.

Finalistkám a hostům náchodského divadla přijela zazpívat mimo jiných i zpěvačka Hanka Křížková, který má se zdravotními sestřičkami a doktory bohaté zkušenosti: „Já jsem v celku nekonfliktní pacient a vždy, když jsem sestry o něco poprosila, tak se tak stalo. A že těch operací mám za sebou přehršle. Opravdu se nemohu stěžovat. Sestrou bych ale nechtělabýt. Jsem velmi lítostivý člověk a asi bych tu práci nezvládla psychicky. Sice pracuji v nadaci pro děti, které překonaly onkologické onemocnění, ale tam už vidíte lepší zítřky a tak jim spíš uzdravuji jejich dušičku.“

Divákům v Náchodě se přestavili i zpěváci Martin Chodúr, Michaela Gemrotová, Heidi Janků, Marian Vojtko, Standa Hložek, Hanka Křížková či trio s písněmi z muzikálu MammaMia! Jitka Asterová, Míša Nosková či Bořek Slezáček. Vítězové Muže roku Matyáš Hložek, Pepa Kůrka, Mikuláš Focko, Petr Koukal, Jakub Klíma, Lukáš Lesák či Pavel Kugler se zapojili do programu a sklízeli se sestřičkami ovace!

Do poroty zasedl například místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci Pavel Bělobrádek, poslankyně PČR Soňa Marková, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová, starosta města Náchod Jan Birke, herec Jan Přeučil, lékař Radim Uzel, herec Pavel Trávníček s manželkou, herečka Uršula Kluková, Kateřina Kornová, generální ředitel Batist Medical Tomáš Mertlík, náměstek hejtmana Aleš Cabicar, či Eva Hrušková.

Úkolu porotce se ujal také fotbalista Tomáš Řepka.

„Ke zdravotním sestrám mám veskrze kladný vztah, protože moje „bývalá“ tchýně byla vrchní sestra. A potom na soutěž Nej sestřička byla pozvaná moje přítelkyně Kačka, tak jsem přijal pozvání rád i já. My sportovci máme velice blízko k doktorům a nemocnicím,tak vím, že sesterská práce je velice těžká. Ale mezi zdravotnice patří i fyzioterapeutky. Na Spartě jsme měli paní Vrbickou a ta byla úžasná. Měla nejen šikovné ruce, ale mohli jsme si s ní i o všem popovídat. To bylo příjemné,“ uvedl Tomáš Řepka, který už na konec listopadu chystá vydání své druhé knihy. Jak Řepka upozornil, určitě to bude hodně zajímavé čtení, kde si upřímný fotbalista Tomáš Řepka určitě servítky brát nebude.

Řepkova současná partnerka Kateřina Kristelová byla nejen porotkyní, ale i patronkou jedné ze soutěžících zdravotnic.

„Soutěž, kterou pořádá David Novotný je jedna z mála, která má smysl. Zdravotnictví a sociální služby jsou jednou ze sfér, kde by se mělo pomáhat. S tím souhlasí i můj partner a proto jsme tady. Já zatím lékařské služby moc nevyužívám, ale při porodu, kdy jsem rodila císařským řezem, jsem byla hrozně šťastná, že sestřičky byly poblíž,“řekla Kateřina Kristelová.

Sestřičkám a zaplněnému náchodskému divadlu přijel až z Ostravy zazpívat zpěvák Martin Chodúr.

„Pozvání na účinkování v soutěžích, které pořádá David Novotný mě hodně těší. Na východ Čech z nějakého důvodu moc často nevystupuji, tak jsem rád, že jsem tady. Povolání zdravotních sester velmi obdivuji, protože většina kontaktu lékaře s pacienty,ať už toho fyzického, tak i duševního, jde právě přes sestřičky.Navíc podle sester pacient hodnotí celou svoji zkušenost se zdravotnickým zařízením. A když jsou dobré sestry, kredit nemocnice stoupá. Já mám poslední zkušenost z Fakultní nemocnice v Porubě, kde se při porodu mého synao nás starali naprosto úžasně,“ svěřil se Martin Chodúr a s úsměvem dodal, že vítězce dnešního klání anejen jí,přeje hodně síly a spokojené a hlavně poslušné pacienty.

Tradičními hosty v porotě jsou manželé Jan Přeučil a Eva Hrušková.

„Nej sestřička je naše oblíbená akce, kterou David Novotný pořádá. Tady totiž nejde o svaly a proporce, ale o to, co ty dámy mají v hlavě, profesionální zdatnost a srdíčko. Jednou jsem ocenila přístup sestřičky, když byl můj syn Zdeněk Rohlíček malý, tak se v atelieru mého tatínka pomaloval zelenou barvou. Měla jsem velký strach, jestli nesnědl barvu a není mu zle. Volala jsem dětské sestře ata dobrá duše mně uklidnila slovy: „Paní Hrušková, zkuste si líznout toho štětce, to je tak hnusné, žeby to nikdo nikdy nespolkl. Váš synek se jen obarvil,“ smála se nad vzpomínkou Eva Hrušková.

Poklonu složil finalistkám a všem zdravotním sestřičkám i herec Jan Přeučil:„Nej sestřička je velmi důležitá akce. Lékařům na svých přednáškách rétoriky v Lékařské komoře vždy říkám, aby si uvědomili, že ta sestřička je nesmírně důležitá, že říká zprávy příjemné i nepříjemné, zprostředkovává dialog s pacientem a často to není vůbec jednoduché. S finalistkami soutěže jsem fotil kalendář a ty dámy jsou nejen vynikající profesionálky, ale jsou to i velmi krásné ženy.“

Vybrat Nej sestřičku pro rok 2017 bylo velice složité. Nakonec verdikt byl jasný. První místo mezi zdravotními sestřičkami získala Martina Pěnkavová (42), staniční sestra oddělení dětské chirurgie a traumatologie v Nemocnici na Bulovce.

„Já jsem to hrozně šťastná a dojatá, ale zároveň mě mrzí, že to ocenění nemohou získat všechny mé kolegyně, co jsou tady. Já jsem z Bulovky a přijeli mně podpořit nejen rodiče, ale i vrchní a hlavní sestra. Do práce jdu poprvé v pondělí a určitě si vezmu na sebe soutěžní zdravotnický oblek s těmi žirafkami, to se bude dětem líbit a určitě se to bude líbit i kolegům a kolegyním v práci. Někteří totiž ani nevědí, že jsem se do této soutěže přihlásila,“řekla se slzami na krajíčku letošní Nej sestřička Martina Pěnkavová.

Na druhém místě BATIST Nej Sestřička 2017 se umístila staniční sestra z onkologického oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové Andrea Nečasová (38) a třetí místo získala Marie Lulková (44), vrchní sestra z dětské kliniky Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Cenu BATIST Nej sestřička Sympatie získala Marie Kahudová (44), vedoucí sestra ortopedicko-traumatologického oddělení z Nemocnice v Prachaticích.

S průběhem večera byl spokojený i pořadatel soutěže David Novotný.

„Do dnešního finálového večera se přihlásilo celkem 541 zdravotnic. A dnes soutěžilo dvanáct sestřiček. Jsem rád, že se nám daří zviditelnit obor zdravotní sestry a soutěž má úspěch nejen u zdravotnického personálu, ale i veřejnosti. Pro mě jsou vítězky všechny sestřičky a zdravotní bratři v naší republice, kteří svoje povolání dělají s láskou, vytrvalostí a dobrou náladou. Sám za sebe jsem i rád, že se mi daří skloubit soutěž BATIST Nej sestřičku s další mou soutěží Muž roku. Kluci z této soutěže byli na podiu důstojným doplňkem křehkých sestřiček,“ řekl po vyhlášení výsledků soutěže ředitel soutěže David Novotný.

„Naším úkolem je podpora zdravotnictví, zdravotní sestřičky jsou důležitým článkem mezi pacientem a lékařem. Naše výrobky pomáhají ve zdravotnictví pacientům již 25 let. Jsme rádi, že můžeme podporovat Batist Nej sestřičku, která pomáhá i dobré věci“ dodal generální ředitel Batist Medical a.s. Tomáš Mertlík.

Generálními partnery soutěže jsou BATIST Medical a.s. a Královéhradecká lékárna a.s. .

Finanční výtěžek obdržela Nadace Naše dítě, Nadační fond Šárky Birke a Farní Charita Neratovice. Zuzana Baudyšová senátorka a ředitelka Nadace Naše dítě spolu se Šárkou Birke z Nadačního fondu Šárky Birke ocenily podporu jejich organizací. „Jsme rády za každou pomoc a podporu, zvláště při tomto krásném večeru“ shodly se obě. Miloslava Machovcová z Farní charity poděkovala za věcný dar ve výši 20 000Kč pro jejich zařízení.

Záštitu nad celým večerem přijal Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Miloslav Ludvík, MVDr. Pavel Bělobrádek vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace, starosta města Náchod Jan Birke, hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, prezidentka České asociace sester PhDr. Monika Šochmanová MBA, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny a poslankyně Mgr. Soňa Marková a starosta města Červeného Kostelce Ing. Rostislav Petrák.