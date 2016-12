Betlémské světlo dorazilo v sobotu i na Náchodsko

Náchodsko - Poté, co betlémské světlo dorazilo do Jaroměře, putovalo odtud hned do Žirče do Braunova Betléma.

Také na Náchodsko přivezli skauti betlémské světlo.Foto: Zdeněk Bečák

„Zde se už několik let schází lidé, kteří zpívají vánoční koledy. Zapálíme zde i malý ohýnek a plamínek z Betléma propojíme s plameny v Braunově Betlémě," říká člen skautského střediska Jaroměř Libor Němeček, který už včera dopoledne předával Betlémské světlo v jaroměřském Husově sboru. Další možnosti získat Betlémské světlo budou už 21. prosince od 16 do 17 hodin při Vánočním zpívaní na náměstí. Dále v pátek 23. prosince od 12 do 17 hodin a přímo na Vánoce od 9 do 12 hodin ve skautská klubovně v parku a od 9 do 13 hodin v Bastionu I. Josefov.

Autor: Redakce