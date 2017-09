Boj o život kočky dopadl dobře, hasiči zachránili nešťastnou Mařenu

Česká Skalice - Na zdejší poměry velmi raritní výjezd absolvovali v pondělí odpoledne českoskaličtí dobrovolní hasiči. Záchrana z výšky se totiž v České Skalici nekoná příliš často.

Výjezdová jednotka SDH Česká Skalice jela v půl třetí k restauraci Na Bojišti na „záchranu z výšky“. To ještě netušili, že půjde o záchranu kočičky, která po břečťanu vylezla až pod střechu hospody a bála se slézt dolů.

Hasiče na místě přivítalo hlasité mňoukání a osazenstvo restaurace. Najít vystresované zvíře v hustém porostu břečťanu nebylo vůbec jednoduché. Naštěstí černé kočičce doslova svítily žluté oči a také o sobě dávala hlasitě vědět. Evidentně naříkala, proto hasiči nasadili všechny schopnosti, aby se k čičině dostali.

Když už to vypadalo beznadějně, tak se to na třetí přemístění žebříku podařilo. Bojácná kočka Mařena se bránila, ale nakonec byla ráda, že se dostala do klece, na kterou je zvyklá. Zásahu se naštěstí zúčastnil člen JSDH, který se zabývá stromolezectvím a rizikovým kácením, takže je na práci ve výšce a nějaký ten škrábanec zvyklý.