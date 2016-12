Bydlení? Do konce roku, pak se zamyká

Broumov – Dům v Soukenické ulici v Broumově rozhodně nevypadá jako idylické místo k bydlení. Přesto zde ještě před časem žilo na osm desítek lidí.

Dům v broumovské Soukenické ulici.Foto: Jiří Řezník

Jejich počet se v posledních dnech zredukoval a k poslednímu prosinci se bude rovnat nule. Majitel objektu Milan Mircea Filipcik totiž ani jedné „partaji" neprodloužil smlouvu na příští rok. A ta stávající jim vyprší 31. prosince 2016. Některé rodiny si už nové bydlení našly, některé hledají a jiné zatím nic nemají.

Sedmým rokem zde bydlí pětičlenná rodina Rusoova. Dva dospělí a tři děti se dozvěděli před více než měsícem, že do konce roku musejí 3+1 opustit.



„Pro nedodržení podmínek smlouvy bude smlouva ukončena ke dni 31. 12. 2016," stojí doslova na papíře s datem 17. listopadu. Že by se něčím provinili a nedodrželi podmínky nájemní smlouvy si Rusoovi nejsou vědomi. „Nájem jsme platili. Nic nedlužíme. Měli jsme třeba zpoždění pár dní po termínu, když jsme čekali na sociální dávky, ale platili jsme," ujišťuje Rusoová, podle níž je i termín, kdy se dozvěděli, že se musí vystěhovat, dost pozdní.



„Máme málo času na to něco vyřešit a sehnat si nové bydlení. Byla jsem u sociální pracovnice a ta mi poradila, že si máme požádat na městě o byt. Ale to tak rychle samozřejmě nejde," je si vědoma paní Rusoová, že na tuto možnost se moc upínat nemůže a musí se snažit sama.



Problém těchto lidí nejsou jen peníze, ale i romský původ drtivé většiny z těch, kterým se dny na adrese Soukenická čp. 65 rychle krátí. „Obvolávali jsme realitky i inzeráty, ale marně. A když jsem někam napsala, že jsme Romové, tak se vůbec neozvali," krčí smutně rameny.

Vánoce u Rusoových nebudou letos veselé. „A to jsme se chystali, že si před Vánocemi vymalujeme, ale místo toho musím balit," ukazuje na pytle plné osobních věcí. Teď ji leží na srdci co udělat s nábytkem. „Asi ho dám k našim, přece ho tu nenechám. Chvíli bychom tam mohli i bydlet, ale to by taky nemohlo být na dlouho. Ta výpověď je pěkný vánoční dárek," říká smutně.

NÁJEMNÍCI MĚLI SMLOUVU NA DOBU URČITOU

„Nedostali výpověď, to není pravda. Neprodloužil jsem jim smlouvu," upozorňuje na správnost formulace Mircea Milan Filipcik, broumovský zastupitel a podnikatel ve stavebnictví, jemuž objekt patří.



„Všichni nájemníci měli smlouvu na dobu určitou do konce roku," upřesňuje, a hned vysvětluje důvod, proč se k tomuto kroku rozhodl. „Ten objekt není napojen na kanalizaci, kterou je potřeba udělat. VaK a odbor životního prostředí mně vyzvali, že je potřeba to vyřešit. A jelikož se s plným objektem lidí nedá při takhle rozsáhlé stavební úpravě pracovat, musel jsem nájemní vztahy ukončit."



To, že dům nemá nakládání s odpadními vodami vyřešen tak, jak má být, Filipcik podle svých slov netušil. „Žil jsem v domnění, že to je napojený na kanalizaci, ukázalo se ale, že to není pravda. Zjistili jsme, že to teče přímo do řeky."

O KONCI BYDLENÍ VĚDĚLI DŘÍV, ALE NEŘEŠILI TO

Dům čp. 65 tak bude čekat stavební zásah. Majitel dal nájemníkům na vědomí, že se k poslednímu prosinci musí vystěhovat už dříve, než 17. listopadu, jak tvrdí oni. „Upozornil jsem je v září předem, že se jim neprodloužím smlouvu, ale neřešili to. Když jsem vyvěsil plakáty s informací, tak byly hned ztrhané," říká majitel domu.



Že se nejedná o vtip pochopili nájemci 17 bytů až 17. listopadu, kdy jim rozhodnutí o neprodloužení smlouvy doručil Filipčík osobně. Od té doby se jim rychle krátila šestitýdenní lhůta, která se k dnešnímu dni smrskla na posledních 11 dnů.

30. PROSINCE ZAVÍRÁ VODU A ZAMYKÁ DŮM

V současnosti prý podle Filipcikových informací nemá vidinu nového bydlení asi šest rodin. „Většina už si našla bydlení. Někteří se podle svých slov načas přestěhují k příbuzným. 30. prosince zavírám vodu a zamykám dům," dodává podnikatel ve stavebnictví, který chce, aby po rekonstrukci objekt dál sloužil jako bytový dům. A jestli se nájemníci vrátí zpátky? „To ještě nevím. Někteří možná jo, ale všichni spíš ne. Uvidíme," nechává si otevřenou variantu ohledně dalšího osazenstva domu.



Rekonstrukce čeká i další nemovitost, kterou Filipcik vlastní. Někdejší školku chce přestavět na penzion pro seniory.

MĚSTO V ROLI NESTRANNÉHO POZOROVATELE

O vzniklé situaci samozřejmě ví i broumovská radnice, kam směřovali první kroky obyvatel z pětašedesátky, kteří šli na úřad žádat nové bydlení. „Nemovitost je v soukromých rukou, takže se jedná o vztah mezi majitelem a nájemníky a město určitě nemíní vstupovat a zasahovat do sporu mezi těmito dvěma stranami. Odbor sociálních věcí samozřejmě sleduje a snaží se pomoci zejména rodinám s dětmi," říká starosta Jaroslava Bitnar.

RADNICE VHODNÉ BYTY NEMÁ, JEN DVA KRIZOVÉ

Město sice má zhruba pět desítek neobsazených bytů, ale ty jsou zcela zdevastované a k obývání nevhodné. „Vůbec ani nepočítáme s tím, že bychom je v dohledné době rekonstruovali na použitelné k bydlení," říká starosta, že radnice moc možností nemá. „Přesto necháme dva byty připojit na elektřinu, abychom v případě nějaké extra tíživé situace měli připravené dva krizové byty, které by na minimální dobu mohly dočasně posloužit," dodává starosta, že zády se k těm nejpotřebnějším neotočí.

CENTRUM PRO RODINU HLEDÁ POMOC. MARNĚ

Možnosti pomoci hledá i broumovské Centrum pro rodinu. „Snažíme se jim najít nové bydlení, ale v současnosti sehnat byty pro sociálně slabé na Broumovsku je velice těžké. Proto zkoušíme i možnosti sehnat něco někde v okolních obcích nebo městech. To se nám zatím moc nedaří, protože pronajímatelé chtějí třeba kauce nebo dva tři nájmy předem, což si tito lidé nemohou dovolit," je si vědom sociální pracovník Martin Minařík. Zatím to vypadá, že pokud ti lidé nic neseženou, tak budou muset jít do azylových domů. Ty jsou ovšem jen pro matky s dětmi bez otců.



Podle dostupných informací podobná situace (vystěhování) může potkat i nájemníky z další nemovitosti kde došlo ke změně majitele. Ten od ledna hodlá zvednout nájem.