Čápi se chystají na dlouhou cestu do Afriky

Broumovsko - S koncem měsíce srpna se pomalu chýlí ke konci i pobyt bílých čápů na tuzemských hnízdištích.

Ilustrační foto.Foto: Ludmila Orvošová

„Ještě včera jsem viděl kroužit dva nad Poříčím, ale myslím si, že to byl poslední záchvěv. Pomalu se začínají houfovat a brzy se vydají do svých zimovišť,“ říká ornitolog Jiří Kult, který sleduje čapí populaci v severní části náchodského okresu. „Teď začíná jejich čas a začnou se shromažďovat ve větších hejnech na místech, kde mají dostatek potravy – zejména tam, kde se třeba oře pole nebo se čerstvě posekají louky,“ naznačuje, kde je šance ještě čápy vidět.

BROUMOVSKÉ KOMÍNY MAJÍ ČÁPI V OBLIBĚ

Nejvíc mladých se narodilo tradičně na Broumovsku, kde je čapí populace zastoupena nejsilněji. „Dvě mláďata vzlétla z komínu olivětínského pivovaru, u truhlárny ve Velké Vsi byla tři mláďata. Další tři mladí čápi vzlétli z bývalých jatek, a nejúspěšnější hnízdění se vyvedlo páru sídlícímu na komíně u broumovského „koh-i-nooru“ odkud vzlétla čtyři mláďata. Tři byla na komíně u nemocnice,“ má spočítáno Jiří Kult, a pro zajímavost dodává z jiné oblasti, že tři čápi se vylíhli dokonce i v záchranné stanici pro handicapovaná zvířata v Jaroměř. „Narodili se čápům, kteří nelítají. Postavili si hnízdo na zemi, vyvedli tři mláďata, která byla okroužkovaná a vypuštěna na Josefovských loukách.“

LETOŠNÍ HNÍZDĚNÍ PROVÁZELY ČETNÉ ÚHYNY

Navzdory tomuto nárůstu populace provázely letošní čapí sezónu v regionu neobvykle četné úhyny. Na komíně keramičky v Polici nad Metují uhynula před prvním vzletem dvě ze tří mláďat, a hronovské hnízdiště neopustil ani jeden nový čáp. Jiří Kult se domnívá, že za pod ztráty se podepsaly klimatické podmínky. „Z kraje hnízdění přišly velké deště, někde i kroupy. Myslím si že některé páry, co přilétly brzy, zasedly a počasí jim nepřálo, tak zřejmě měly náhradní snůšky – proto bylo hnízdění roztaženo do více než dvou měsíců, což je docela neobvyklý jev,“ vysvětluje Kult, a dodává, že hnízdění navzdory četným úhynům nedopadlo až tak katastrofálně. „Bál jsem se, že to bude ještě horší.“

MAJÍ PŘED SEBOU DLOUHOU CESTU DO ZIMOVIŠŤ

Čápi z Náchodska teď čeká dlouhá cesta do zimovišť. „Zajímavostí je, že právě v našem regionu je dělící čára pro východní a západní cestu. Někteří se vydají jihovýchodní cestou na Turecko, Izrael a Egypt do východní Afriky. Jiní se vydají na jihozápad – přes Německo, Francii, Španělsko, Gibraltar a přes Maroko hlouběji do Afriky – do Mauritánie a Mali,“ popisuje migrační trasy ornitolog, který odhaduje, že cesta čápům trvá kolem půldruhého měsíce a uletí i přes sedm tisíc kilometrů. Zpět do Čech přilétnou opět vyvést mladé zhruba za sedm měsíců.