Čarodějnice Kačmíra za soumraku odletěla z hranice neznámo kam

Jasenná /FOTO/ - Opět se v podvečer Filipojakubské noci sešli příznivci TJ Sokola Jasenná a občané Jasenné aby oslavili tento svátek v duchu tradic.

V parku na malé čaroděje a čarodějnice čekaly už jejich kolegyně Vampýra a Bludimíra a letos vybraná Kačmíra, která byla připravena na poslední let a to na hranici. Než k tomu však došlo, ozdobila se nejdříve májka, a to smrček, který TJ Sokol Jasenná věnovalo zdejší myslivecké sdružení. Ozdobená májka byla díky tatínkům čarodějnického osazenstva vztyčena, Kačmíra připravena, a tak se průvod vydal směrem na sokolské hřiště k hranici.

A protože hranice se v Jasenné zapaluje za soumraku, pro malé čaroděje bylo připraveno mnoho soutěží jako například bezpečný let přes překážky, rychlé sbírání nejhorší havěti či výroba vlastní čarodějnice. Jako poslední úkol si děti i někteří dospělí napsali přání, a když Kačmíra za soumraku odletěla neznámo kam a temné síly přemohlo světlo, všichni si s tajemným zaříkáváním čarodějnice Vampýry hodili přání do ohně. Tím samozřejmě tajemný večer neskončil. Díky všem dobrovolníkům bylo připraveno pohoštění, hudba a hlavně v tomto počasí teplo v rekonstruované červené boudě.

Tak jenom doufejme, že zima už skončila a jaro nám konečně ukáže svoji vlídnou tvář.

Jiřina Rolečková