Chamtiví houbaři dělají v lesích spoušť

Nové Město nad Metují - Houbaře nezastaví ani plot. Vyvrátí kůly, nebo se do něho drze prostříhají.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Někteří neomalení a bezohlední houbaři v novoměstských lesích se snaží naplnit košíky za každou cenu. Nic je nezastaví. Přestože hub je letos abnormální dostatek, stále mají málo a klidně se pro pár hříbků prostříhají oplocením, které chrání mladé stromky před lesní zvěří.

Pracovníci správy městských lesů mají v těchto dnech plné ruce práce. Opravují množství poničených oplocenek, malých obůrek uprostřed lesů, kam se zuřiví houbaři snaží dostat ve vidině lepšího houbařského úlovku.

„Blíží se zimní období a pokud by nachumelilo a ploty zůstaly ležet, zvěř by se dostala dovnitř a dřeviny okusem poničila. Došlo by ke škodám nejen na malých stromcích, ale i na lese jako celku. Oplocenky chrání stromky přibližně sedm let, až pak se odstraňují,“ vysvětluje David Rek ze správy městských lesů a dodává, že někteří houbaři vylomili jeden kůl plotu, jiní vzali celou řadu.

Smutnou kuriozitou je také nedávný případ, kdy houbař přišel do lesa s nůžkami na plech a do oplocenky se prostříhal.

NIČITELŮM HROZÍ TREST

David Rek přiznává, že houbaři ničí oplocení každým rokem, ale letos je to v mnohem větším měřítku. „Je to extrém. Řekl bych, že okolo devadesáti procent oplocení je poškozených,“ konstatuje a obrací se na všechny návštěvníky lesa: „Prosíme, chovejte se ohleduplně a neničte přírodu jen kvůli plnějšímu košíčku. Děkujeme!“

Houbaři možná ani netuší, nebo si to nepřipouštějí, že jim za jejich jednání hrozí pokuta. „Na oplocené plochy je podle zákona zákaz vstupu, takže člověk, který v lese jakkoliv poničí oplocení, se může dostat až k přestupkovému řízení na městském úřadu, kde by ho potrestali pokutou,“ zdůrazňuje David Rek.