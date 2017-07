Den Výčepního listu déšť nepokazil, zahradní slavnost vstoupila do 17. ročníku

Přibyslav - Kdo jednou navštívil rodinný výčep a přilehlou zahradu manželů Evy a Petra Rýgrových, je tak omámen atmosférou, že se sem musí vracet.

Právě tady, kousek nad Novým Městem nad Metují, se každoročně první červencovou sobotu koná nevšední událost - Den Výčepního listu. Ani letošní rok nebyl výjimkou a kulturní zahradní slavnost se uskutečnila již po sedmnácté.

Letní oslavu, nad kterou se po celé odpoledne na obloze střídaly zlověstné mraky se sluníčkem, nepokazil ani večerní déšť. Kulturní menu bylo jako obvykle bohaté, stejně jako menu gurmánské. Než však vypukla, předcházela ji v souladu s tradicí vernisáž výtvarné výstavy v Galerii U Mistra s palmou v Náchodě, kde tentokrát své obrazy představil v expozici nazvané Krajina malíř Pavel Mühlbauer. Teprve potom se účastníci přemístili na přibyslavský kopec.

Jako každý rok i letos se Dne Výčepního listu, což je Všestranné periodikum příležitostné, které vydává pan domácí Rýgr a letos vyšlo a mezi účastníky bylo rozdáno devětadvacáté číslo, zúčastnily významné osobnosti. Mezi ně nepochybně patřil herec Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimrmana, Andrej Krob, režisér her Václava Havla, majitelé Galerie U Mistra s palmou Vendula a Milan Henclovi, sochař Čestmír Suška či spisovatel Jon Davis z amerického Chicaga, který žije už téměř čtvrtstoletí v Praze.

„Miluji to tady. Mám rád atmosféru této zahrady a to, co tady manželé Rýgrovi každý rok připravují. Je to skutečně kulturní zážitek a fascinuje mě přátelská atmosféra, která tady vždy panuje,“ řekl nám americký spisovatel. Podle organizátora Rýgra je radost přivítat staré známé a přátele a podělit se s nimi o kulturní vystoupení, která tuto akci provázejí. „Každého znovu rád po roce vidím. Jsem moc rád, že se nám daří držet rodinně výčepní ráz,“ usmívá se Petr.

Kolem dvou velkých stanů se dělo všechno podstatné. Vystoupilo zde například rodinné seskupení Schola Specialis Familiae muzikanta Vlastislava Matouška s historickou hudbou z nejstarších českých pramenů, Studio Damúza uvedlo pro děti i dospělé Perníkovou chaloupku, což byla loutková pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout v ústech a mnozí další účinkující. Součástí zahrady je rovněž stylové dřevěné kino pro sedm diváků.

„Návštěvníkům jsme letos nabídli obnovenou premiéru - po deseti letech filmovým fondem remasterovaný snímek Na Methuji,“ uvedl Rýgr, režisér tohoto kouzelného filmového opusu. A nechybělo ani obvyklé překvapení. Letos to byla soutěž o nejkrásnější známku nazvaná Buďte prezidentem…alespoň na fotografii. Fotograf Aleš Formánek, který tento letní kulturně společenský podnik mapuje, zájemcům poskytl maketu prezidentské známky s otvorem, kam stačilo strčit hlavu. Ohlas to mělo obrovský. „Ani jsem netušil, kolik lidí by chtělo být hlavou státu,“ smál se fotograf.

Hojní účastníci si také mohli prostřednictvím fotografií nostalgicky zavzpomínat na minulý ročník a zahradu zdobila dvě „recyklovaná“ díla sochaře Sušky, což byly ze starých cisteren vytvořené a v plášti perforované objekty. To ocenily zejména děti, které jimi pravidelně prolézaly. Pozornost také vzbudily loutky Rosti Marka. Každý, kdo přišel, byl obdarován čerstvým vydání Výčepního listu, jehož dominantním materiálem je rozhovor nazvaný Božská Carmen nad Peklem s operní pěvkyní Libuší Márovou, která žije na samotě Zada kousek nad Peklem. „Příští rok určitě přijedeme znovu. Stálo to za to,“ shodují se účastnící a těší se na osmnáctý ročník.

Hynek Šnajdar