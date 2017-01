Dnešní pátek třináctého? Den jako stvořený pro zásadní rozhodnutí i pro sex

Východní Čechy – „To nám ten rok pěkně začíná. Mrazy pod -20 stupňů, sníh nestíhám uklízet a zítra ráno má být ledovka na silnici. A navíc je pátek třináctého. To fakt radši ani nebudu vyjíždět. Možná vůbec nevylezu ven," lamentoval si napůl pro sebe včera v prodejně v centru Náchoda zavalitý padesátník.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zuzana Černá

Ano, je to tak. V uspěchané přítomnosti si někteří lidé při pomyšlení na spojitost čísla 13 s pátkem chovají pověrčivě. Někteří si vsugerují katastrofální scénář natolik silně, že se do jisté míry vyplní.

Jiní se ale tomuto datu a pověře s ním spojené spíše vysmívají. „Co je na třináctce špatného? Když je volný víkend před námi, může mít pátek jakékoli číslo," směje se Tomáš Brzobohatý, který podle svých slov ani jiné pověry nebere vážně. Podobně se na věc dívá i Lenka Mrázková.



„Že je v pátek zrovna 13., si většinou uvědomím jen proto, že o tom ostatní mluví," není zatížena nějakými předsudky vůči tomuto datu.



Jak to vůbec ve skutečnosti s pátkem třináctého je doopravdy – vážně se jedná o smolný den, kdy by měl být každý dvojnásob obezřetnější a opatrnější než obvykle? Například karty říkají, že není důvod. „Spousta lidí si myslí, že je to nešťastný den, ale když se pátek třináctého podíváme z pohledu tarotových karet, tak je to trochu jinak," říká Jarmila Dostálová z Náchoda, která se výkladem zabývá přes dvě desetiletí.

MýtusMálokdo spojuje tento den s historií. Podle historicky dochovaných písemných pramenů právě v pátek 13. října 1307 bylo ve Francii na příkaz papeže Klementa V. a krále Filipa IV. Sličného, zahájeno hromadné zatýkání rytířů z řádu templářů, kteří byli vězněni, mučeni a mnoho z nich bylo popraveno upálením.

„Zbavte se zábran a věřte sami sobě. Zkuste uzavřít své sporné záležitosti," čte z první z vyložených karet, že dnešek by měl být spíše o komunikaci, a lidé by si měli řešit věci spojené s minulostí, uzavřít je a vnést do svého života řád a harmonii.

„Dnešní den je ideální pro lidi, kteří se k něčemu rozhodují. Důležité je nechat emoce stranou, používat mozek a poslouchat sami sebe," vysvětluje a pokračuje ve výkladu. „Poslední kartou je ďábel, což je vyloženě sexuální znamení. Noc si mohou užít ti, co mají chuť na sex – ať se tomu pěkně oddají," dodává s úsměvem, že by pátek třináctého nemusel být až tak špatný den.