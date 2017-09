Do lesa s kosou a několika koši. Češi zažívají houbařské žně

Náchodsko - „Za dvě hodinky v lese jsme nasbírali přes deset kilo hub. Ani jsme nemuseli hledat, zakopávali jsme o ně. Příště si vezmeme kosu,“ žertovali manželé Zelení z Náchoda, když obtěžkáni košíky opouštěli les. Houbaři nyní zažívají nejlepší sezonu za několik posledních let.

Šťastný houbař. Ilustrační fotoFoto: Deník

Podle Petra Pokorného, předsedy Mykologického klubu v Náchodě, rostou houby v obrovském množství už druhý týden. „Nejvíce jich je směrem na Trutnovsko, Broumovsko, na východní straně Náchodska. Trochu slabší je to směrem k Dobrušce,“ říká mykolog a dodává, že díky teplému počasí a dlouhodobým dešťům, které doplnily hladiny spodních vod, by houbařská sezona ještě mohla nějakou dobu pokračovat.

ŠIROKÁ PALETA DRUHŮ

Sběrači hub mají v lesích na výběr z široké palety druhů. Z mechu, trávy i jehličí vystrkuji hlavičky holubinky, hřiby smrkové, hnědé, žlutomasé, křemeňáky, kozáky, bedly. „Roste i mnoho méně známých jedlých hub, které se lidé bojí sbírat, protože je dobře neznají. Týká se to třeba holubinek. Po letech začal růst i ryzec smrkový, jedna z nejlepších podzimních hub,“ říká mykolog. Denně ho kontaktuje několik lidí, kteří potřebují pomoci s určením některých úlovků.

„Často se lidé ptají i na žampiony. Problém bývá s pečárkou zápašnou, která vypadá jako jedlé žampiony, ale může způsobit zdravotní komplikace. Nyní je ale tolik hřibů, že houbaři sázejí na jistotu,“ konstatuje Petr Pokorný a dodává, že kdo se chce dozvědět více, může se vydat na výstavu hub s odbornou poradnou, která se uskuteční 12. a 13. října v náchodské městské knihovně.

Koukal po houbách a ztratil směr

Broumovsko - Houbaření je zálibou mnoha lidí, ovšem ne všichni si uvědomují, že by při něm měli dodržovat základní bezpečnostní návyky.

O tom, jak je snadné ztratit ve členitém terénu orientaci, se přesvědčil dříve narozený houbař, který minulou sobotu přijel za sběrem hub s rodinou ze sousedního Polska.

„Senior ve věku 68 let se od rodiny oddělil v okolí Honského Špičáku při cestě směrem na Hvězdu v Broumovských stěnách a několik hodin o sobě nedával nijak vědět. Jak by také mohl, s sebou neměl mobilní telefon ani žádné jiné komunikační zařízení,“ uvedla k případu tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Sobotní odpoledne se tak pro zbytek rodiny, i pro 45 členů bezpečnostních složek, změnilo v pátrací akci. „Nepřehledný terén mezi skalami odpoledne propátrávalo osm policistů, policejní psovod se psem a 38 hasičů z řad dobrovolníků i profesionálů. Nakonec po třech a půl hodinách policejní hlídka zachytila seniorovu stopu až v několik kilometrů vzdáleném Starostíně,“ uvedla Eva Prachařová.

Nalezeného houbaře, v pořádku a nezraněného, policisté vyzvedli a předali zpět jeho rodině, čekající u původního cíle trasy na parkovišti u hotelu Hvězda.

Jak dále uvedl policejní mluvčí, nebylo v nynějším období houbařských žní sobotní pátrání ojedinělé. „V poslední době jsme pátrali po zbloudilých houbařích na Policku, Českoskalicku a Adršpašsku. Tato pátrací akce ale byla největší,“ dodala Eva Prachařová.

Němci raději žampiony a hlívu z trhu

„Výhoda houbaření v Německu je v tom, že můžete vyrazit do lesa i v pravé poledne, a pokud zrovna rostou, donesete si domů bez problémů plný koš a v lese nepotkáte ani živáčka. A pokud už náhodou někoho potkáte, můžete si být jistí, že se jedná o domorodce „z východního bloku“, říká Simona Jirsak z Náchoda, která už několik let žije v oblasti Baden-Wűrttemberg. Dodává, že Němci k houbám moc pozitivní vztah nemají a vždycky jí s velkou nedůvěrou koukají do košíku, co to má za „falsche Pilze“.

„Lesy jsou u nás bohaté na takzvané modráky, rostou tady pravé hřiby a začínají se v hojnějším počtu objevovat lišky, které v poslední době skoro vymizely,“ vyjmenovává mladá žena. Němci podle ní raději kupují houby na trzích nebo v obchodech, a to osvědčené žampiony bílé i hnědé v různých velikostech, lišky a velmi populární je i hlíva ústřičná, kterou pak přidávají hlavně do různých omáček a pod maso.

„Co to proboha sbíráte?“ diví se Britové

„Na severu Anglie v Newcastlu Upon Tyne znají místní pouze žampiony bílé i hnědé. Ve speciálních obchodech můžete najít houby shiitake, lišky a hlívu ústřičnou. Ty exotické houby jsou údajně jen pro otrlé,“ popisuje Markéta Klemmová z Náchoda, která žije s přítelem Angličanem ve Velké Británii. „Ještě jsem tady na houbách nebyla, ale vím od mých českých kamarádek, že v nějakých lesích rostou, a to převážně babky a slaďáci. Lidé na vás ale v lese koukají jako na nějaké kořenářky a diví se, co to proboha sbíráte,“ usmívá se nastávající maminka. Angličané podle Markéty nejsou zvyklí sbírat žádné lesní plody. „Přítel byl hodně ostýchavý, když jsem mu nabídla hrst čerstvě natrhaných borůvek. Nedovedu si představit, co by řekl na košík plný hub,“ krčí rameny a dodává, že je úžasné, s jakou samozřejmostí Češi dovedou zužitkovat spoustu plodů a darů přírody.

V Polsku se nabízejí houby i u silnic

Podobně jako v Čechách se nyní radují i houbaři v Polsku. „Houby se u nás sbírají stejně jako v Čechách. Přidáváme je do tradičních jídel, jako jsou třeba bigos a pierogi, vaříme z nich omáčky a sušíme je,“ popisuje Andrzej Sawczak z Kudowy Zdróje, která se nachází jen nedaleko od Náchoda. Dodává, že se lesní houby dají sehnat i na trzích, nabízejí je také prodejci u silnic. „Včera jsme přivezli domu 40 litrů hub za tři hodiny v lese, 35 litrů už máme usušených,“ usmívá se spokojeně.