Dolecký rybník je bez ryb. Všechny uhynuly

Jaroměř - Na chovný Dolecký rybník v Jaroměři je velmi smutný pohled. Rybáři z něho tento týden vylovili několik tun mrtvých ryb. Škody půjdou zřejmě do statisíců. Zda se, že ve vodě nezůstalo nic živého. Událost šetří také policisté.

Rybáři z Českého rybářského svazu v Jaroměři zjistili neštěstí už v neděli. „V úterý jsme odvezli do kafilérie devatenáct metráků ryb. Jsou mezi nimi kapři, candáti, tolstolobici i amuři. Z poloviny případů se jednalo o generační rybu, která byla určená k dalšímu chovu,“ říká smutně předseda jaroměřské organizace rybářů Jaroslav Červený s tím, že každý den sbírají další mrtvé kusy. „V sudech a pytlích jich máme dalších pět metráků,“ dodává bezmocně.

Rybáři se domnívají, že po dešti došlo k úniku nějaké dusíkaté látky z nedalekého skladu hlíny, zeminy a komunálního odpadu do potoka, který napájí Dolecký rybník. Ryby se pak následně doslova udusily.

„Odebraly se vzorky vody, vše se teprve šetří,“ vysvětluje předseda organizace.

Rybáři se hned v počátku snažili ryby ještě zachránit. Rybník prokysličovali proudem vody, ale marně.

K rybníku po oznámení o úhynu ryb dorazila policejní hlídka, pracovníci jaroměřského odboru životního prostředí, zástupce Povodí Labe, i zástupci dalších subjektů.

„Provádějí se šetření, odebrali jsme vzorky a čekáme na výsledky rozborů,“ potvrdila Hana Hřivnová z jaroměřského odboru životního prostředí a doplnila, že spolupracují s policisty z oddělení hospodářské kriminality.

„Předběžná škoda na uhynulých rybách byla vyčíslena na osmdesát tisíc korun. Už nyní je ale jasné, že celková způsobená škoda rybářům z místního svazu bude několikanásobně vyšší,“ konstatovala mluvčí náchodských policistů Eva Prachařová. Podle předsedy rybářské organizace se může jednat o více než čtyři sta tisíc. „Spočítali jsme to předběžně podle tabulek. Je to velká ztráta,“ potvrdil Jaroslav Červený.

VINÍKOVI HROZÍ TREST

Policie případ zaevidovala a prošetřuje ho jako podezření z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Na tento čin zákon pamatuje trestem odnětí svobody v délce trvání do šesti měsíců i trestem zákazu činnosti.

A co bude nyní s „mrtvým“ rybníkem? Rybáři ho vypustí, vyčistí, na zimu ho vyvápní, použijí zásaditou látku. „Uvidíme, co to udělá do jara. Poté by se rybník zase napustil a rádi bychom nasadili nové ryby a pokračovali v chovu,“ plánuje Červený.

Právě uhynulou rybí obsádku nasadili rybáři letos v dubnu. „Krmilo se, byl příznivý rok. Rybám se dařilo, starali jsme se a měli radost, že příští jaro vysadíme ryby do rybářských revírů, ale všechno je pryč,“ krčí rameny.

Rybáři už podobnou situaci s úhynem ryb zažili. „V létě před pěti lety vytekla ze skládky nějaká látka do rybníka, ale následky nebyly tak fatální. Škoda byla okolo osmdesáti tisíc korun, také jsme přišli o generační rybu,“ vzpomenul Jaroslav Červený, který se je přesvědčený, že i tentokrát došlo k selhání lidského faktoru.