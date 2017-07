Dravý automobilový proud přinese nová pracovní místa

Červený Kostelec -Další investované miliony a další pracovní místa. Automobilový průmysl kvete nejen v Kvasinách na Rychnovsku, ale i na Náchodsku se tomuto expandujícímu směru věnuje několik firem.

VÝSTAVBOU NOVÉ HALY SGC získá potřebné kapacity, protože na jaře příštího roku poběží 10 ze současných 12 linek v nepřetržitém provozu a zbývající dvě v provozu třísměnném.Foto: Archiv

Že se jim daří potvrzuje i velká investice červenokosteleckého výrobce automobilových těsnění Saar Gummi Czech (SGC). Po středečním „požehnání“ nejvyššího vedení tak mohou začít se stavbou nové výrobní haly. „První vytlačovací linka na výrobu těsnění dveří a dalších pohyblivých dílů karosérií začne vyrábět v nové hale již na jaře příštího roku, s instalací další linky se počítá na konci příštího roku,“ prozrazuje personální ředitel Marek Ďuriš.

INVESTICE DOSÁHNOU 350 MILIÓNŮ KORUN

Nová hala bude stát přibližně 170 miliónů korun, dvě první výrobní linky 120 miliónů korun a dalších 60 miliónů korun budou investice do jiných technologií.

„Stávající výrobní kapacita by nestačila pro výrobu v nově nabíhajících projektech. K těm v roce 2019 přibudou letos vysoutěžené zakázky pro nové modely Škoda Octavia a VW Golf,“ prozrazuje Marek Ďuriš, a dodává, že se v Kostelci na výstavbu již v předstihu připravovali: posílili inženýrské sítě, upravují se příjezdové komunikace a vzniká parkoviště pro 70 vozů.

Saar Gumi Czech, kde pracuje přibližně 850 zaměstnanců, spolupracuje s firmami zaměstnávajícími zdravotně postižené, kde na dokončovacích operacích u gumárenských výrobků pro SGC pracuje dalších přibližně 120 lidí.

PRÁCI ZÍSKAJÍ DALŠÍ DESÍTKY LIDÍ

Během příštího roku firma v souvislosti s náběhem nových zakázek (zejména Mecedes třídy A a B a Ford Focus) počítá s náborem dalších 50 až 100 lidí, ale při současné minimální nezaměstnanosti se při zvyšování výkonnosti soustředí také na automatizaci.

Ekonomické výsledky společnosti vynesly červenokosteleckého výrobce do trojice firem označených „Podnik roku 2016 v českém automobilovém průmyslu“. Trojici vyhlašuje na základě ekonomických výsledků Sdružení automobilového průmyslu a Saar Gumi Czech je v ní spolu se Škoda Auto a Hyundai. „Že jsme se při našich osmi stech zaměstnancích dostali do trojice s největšími automobilkami je jistě skvělý úspěch. Vzhledem k ryze ekonomickým kritériím soutěže je to i výpověď o našem postavení v automobilovém průmyslu,“ uvedl k ocenění generální ředitel Saar Gummi Czech Jan Tichý.