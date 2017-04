Dvoje závody a 15 cenných kovů pro karatisty z Náchoda

Náchod - Karatisté zářili na závodech v České Lípě a Vamberku.

Ilustrační fotoFoto: Regina Plašilová

POHÁR NADĚJÍ

V sobotu 8. 4. jsme se zúčastnili závodů v České Lípě. Soutěž nazvaná „Pohár nadějí" přilákala rekordní počet 464 závodníků z 39 klubů Čech a Slovenska. Jak název napovídá, byla akce určena pro začínající karatisty a karatistky, pro které byly přizpůsobeny i jednotlivé soutěžní kategorie. Soutěžilo se v kata i kumite a pro začátečníky byly určeny speciální kategorie pro technické stupně 8. a 7. kyu. Naše výprava čítající 11 členů si domů přivezla 7 cenných kovů a každý závodník, který nedosáhl na stupně vítězů, obdržel od pořadatele pamětní medaili za účast. Velkou pochvalu si zaslouží za své výkony naši nováčci, kteří poprvé soutěžili v kategorii kumite a jejich výkony byly výborné - Bára obsadila druhé místo a ostatní vedli rovnocenné souboje, svých soupeřů se nezalekli a domů si přivezli kromě zkušeností i motivaci k dalšímu cvičení.

VAMBERECKÝ LVÍČEK - poslední březnová soutěž, které se zúčastnilo 180 závodníků z 23 klubů Čech, Slovenska a Polska. Náš oddíl vzorně reprezentovalo 10 závodníků, kteří splňovali kritéria soutěže (věk 7-13 let, 8. -4. kyu = bílý - fialový pás) a ty nejlepší výkony byly oceněny cennými kovy.

Výsledky

Pohár nadějí:

2. místo

Jakub Šolín - kumite žáci (10-11 let, -41kg)

Barbora Chaloupková - kumite žákyně (12-13 let, 8. -7. kyu open)

Karolína Stillerová - kumite juniorky (16 - 17 let, open)

Karolína Stillerová - kata juniorky

3. místo

Petr Matyska - kata žáci (10-11 let, 8. -7. kyu)

Lukáš Vlček - kumite junioři (16-17 let, +65kg)

kata team žákyně +5.kyu (Mišáková, Škaldová, Mrkvičková)

Vamberecký lvíček:

1. místo

Kata team žákyně 12-13 let (Mišáková, Škaldová, Mrkvičková)

2. místo

Pavlína Škaldová - kumite žákyně 12-13 let, 6. - 4.kyu

Jakub Šolín - kata žáci 10-11 let, 6. - 4.kyu

kumite team 12 -13 let (Mišáková, Škaldová, Mrkvičková)

3. místo

Petr Matyska - kata žáci 10-11 let, 8. - 7. kyu

Veronika Mišáková - Kumite žákyně 12-13 let, 6. - 4. kyu

Jakub Šolín - kumite žáci 10-11 let, 6. - 4. kyu

Kata team žáci 7-11 let (Šolín, Matyska, Merhulík).