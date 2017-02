Gladiator Race není zábava pro slečinky

Jaroměř-Josefov - Mohutné hradební valy, temné podzemní chodby a hluboké obranné příkopy budou v sobotu místem konání extrémního závodu Winter Gladiator Race.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv organizátorů

Na zhruba šestikilometrové trase čeká závodníky pestrý mix terénů od strmých výběhů v přírodě přes chodby a schodiště opuštěných budov, podzemní chodby v kombinaci s 25 náročnými překážkami, jako je brodění se bahnem, bariéry, šplh, ohnivé a lanové nástrahy a mnohé další. Ještě dnes a zítra finišují přípravy na konečné verzi závodního okruhu josefovskou pevností.

„Už se to rýsuje. Trať vzniká postupně, zbývá postavit poslední překážky. Dnes začínáme montovat velké konstrukce," říká přímo z místa konání ředitel závodu Pavel Cibulka a dodává, že náročná příprava trati se neobešla bez zádrhelů. „V úterý praskla voda v místech, kde jsme plánovali šplh. Budeme to muset vymyslet jinak. Ale to se nedá nic dělat, to jsou drobné komplikace, s nimiž si poradíme," nenechá se rozhodit.

Ke včerejšímu dni bylo přihlášeno přes 1300 účastníků, kteří se vydají na zhruba šestikilometrový okruh proložený 25 náročnými překážkami. „Zbývá posledních dvacet míst, takže si troufám tvrdit, že do soboty to bude vyprodaný, což je na první zimní závod dobrý počin," potěšil ředitele závodu zájem o jeho zimní verzi.

Z MOŽNOSTÍ PEVNOSTI JSOU NADŠENÍ

Do unikátního pevnostního města se organizátoři rozhodli vrátit na základě velké spokojenosti účastníků letního závodu, který se v pevnosti odehrál v září loňského roku. „Víceméně všichni účastníci byli nadšeni. Na závod přijíždějí lidé z celé republiky, většinou ví o Terezíně, ale josefovskou pevnost znal málokdo. Doufám, že tenhle závod pomůže i popularizaci Josefova," nemůže si Pavel Cibulka vynachválit úžasnou nabídku unikátního místa nad soutokem Labe a Metuje.

Zarputilost startujících hodně prověří i terén. Po oblevě z minulého víkendu nyní opět přituhlo, což by ale mělo být výhodou. „Některá místa jsou vytátá, ale sníh rozhodně bude. Bylo by fajn, kdyby bylo pod nulou mrazivé počasí by závodu určitě slušelo. Když mrznout nebude, terén bude o to těžší," říká ředitel závodu, který využil i nabízející se možnost vést část trasy podzemními chodbami.

TRASA VEDE I POD MOSTEM LEDOVOU METUJÍ

Navzdory kalendáři čeká novodobé gladiátory i vstup do vody, když budou podcházet most nad řekou Metují. „Kdo nebude chtít do vody, bude to moci oběhnout. Ale ten běžecký hendikep je poměrně dlouhý, takže se spíš vyplatí zatnout zuby a projít vodou. Je to závod o překonávání překážek a myslím si, že v tom návalu adrenalinu právě voda bude pro spoustu lidí velký zážitek."

Morálku a fyzické dispozice prověří různé překážky. Kdo nebude mít kvalitní obuv, ten se třeba v prudkém 50metrovém výběhu od Metuje do kopce nahoru podle slov pořadatelů opravdu hodně potrápí.

Trasa závodu povede téměř po celém Josefově, takže diváci si budou moci vybrat místa, kde mohou podél tratě povzbuzovat. Nejatraktivnější to bude asi v prostoru startu a cíle v Ravelinu XIV, kde je nejvíce překážek na začátku i na konci závodu.

Na trať vyrazí i více než stovka dětí, pro něž organizátoři připravili kratší kilometrovou trať se sedmi překážkami.