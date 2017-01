Ideální podmínky: Broumovskem se budou o víkendu prohánět desítky psích spřežení

Janovičky u Broumova - Již od pátečního rána se začnou do podhůří Javořích hor sjíždět účastníci závodů psích spřežení. Ty se letos budou v příhraniční chatové osadě konat už popatnácté. Závod se jede dvoukolově, start v sobotu i v neděli je v 10 hodin. Na 32,3 kilometrů dlouhý okruh se vydá bezmála 40 účastníků.

Závody psích spřežení v Janovičkách.Foto: Jiří Špreňar

Nechybělo mnoho a kvůli ztrátě zázemí v táboře Kujebák by se nekonaly vůbec. Ale „srdcaři" z pořádajícího Mushing Clubu Metuje Červený Kostelec se nenechali zlomit ani nepříznivými událostmi. „Letošní ročník přinese velkou změnu. Kvůli ukončení provozu areálu tábora jsme museli najít pro závod nové zázemí. 15. ročník tedy začíná tak trochu od nuly a v bojových podmínkách," říká jednatel klubu a komentátor závodů Jiří Plšek, který pevně věří, že ta změna bude nakonec k dobrému.

„Připadly opět další centimetry čerstvého sněhu, už je projetá trať o délce více než 32 kilometrů, která bude opět technicky náročná, kdy se v kopcovitém terénu budou střídat široké lesní cesty a úzká hřebenová část vedoucí po hranicích s Polskem," těší Jiřího Plška, že letos se opět musheři dočkali pořádné porce sněhu.

Letošní novinkou je, že se bude startovat na louce u hotelu Vyhlídka. „Divák se dostane do nového prostředí, kde bude mít lepší možnosti po odstartování spřežení přecházet třeba k hranici, kudy budou závodníci projíždět a má tak lepší možnosti kontaktu se závodníky. Důležité je, aby si všichni nechali svá auta na dolním parkovišti u tábora, nebo ještě lépe využili kyvadlovou autobusovou dopravu z Broumov," zdůrazňuje Plšek, který se vzhledem k mrazivě-slunečné předpovědi těší na tradičně velký divácký zájem.

Mnozí příznivci psích závodů si pokládali otázku, proč musheři opustili optimální táborovou základnu, odkud startovalo čtrnáct dosavadních ročníků? Důvodem je, že majitel areálu tábora si už si nepřál, aby musherské závody měly zázemí v táboře. „Tak jak tomu ze začátku přál, tak nyní nepřeje ničemu. Vyštípal bezdůvodně všechny lidi," krčí rameny Plšek, který je však přesvědčen, že to pořadatelsky zvládnou i v nových podmínkách. „Máme za sebou mnohaletou zkušenost a závody mají dobrou úroveň, ze které bychom nechtěli klesnout. Pomáhají nám v tom desítky obětavých pořadatelů, kteří to dělají protože je to baví a chtějí pomoci. Bez takových lidí bychom to nezvládli."