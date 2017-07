Jak na vlky? Teorie si s praxí moc nenotuje

Broumovsko - Pořiďte si pastevecké psy, zavírejte ovce na noc do chlévů nebo dvojitých ohrad. To jsou rady, kterými ochránci přírody doporučují chovatelům ovcí jak zabezpečit stáda před vlky.

ABY FARMÁŘI OCHRÁNILI své ovce, objíždějí pastviny. Rady ochránců prý nejsou pro praxi moc použitelné.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

V praxi jsou však tato doporučení podle chovatele Jana Šefce nerealizovatelná. Farmář z Lachova přišel na začátku května během několika dnů zhruba o desítku ovcí. Jak jsou na tom jeho stáda nyní? „Problémy by s vlky byly i nadále, ale pastviny objíždíme a vlky plašíme. Je ale otázka, jestli nám tyto náklady někdo zaplatí nebo jestli do smrti budu hlídat vlky zadarmo. Ročně mě to vyjde na nějakých 200 až 300 tisíc korun,“ odhaduje chovatel Šefc a popisuje průběh vlčí hlídky.

„Vyrážíme přibližně hodinu před půlnocí a končíme v pět ráno, přičemž za noc najedeme kolem pastvin 98 kilometrů. Když spočítám mzdové náklady na člověka, který to objíždí, plus bezmála sto kilometrů v terénu, tak nás jedna noc přijde na více než dva tisíce korun,“ počítá náklady Jan Šefc. „Teď to snad budu muset i přerušit, protože potřebuji zaměstnance na polní práce, aby pracovali přes den a ne v noci,“ říká farmář, který chová kolem 3200 ovcí.

„Rozumím tomu, že pro chovatele je těžké vidět zvířata, napadená velkou šelmou, je to pohled, kterému jsme si v posledním století odvykli. S chovateli jednáme, vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit, k zapůjčení pro okamžité řešení jim nabízíme také elektrické ohradníky,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny. Agentura také nabízí, že stavbu ohradníků či nákup pasteveckých psů, kteří stáda ochrání, je možné hradit z Operačního programu Životní prostředí.

„Pro dodavatele oplocení to je pobídka z říše snů, ale obyčejný člověk bude nevěřícně kroutit hlavou,“ říká Jan Šefc a přidává svůj názor. „Pokud budeme chránit vlky, tak jak to chce EU, tak budeme žít všichni za plotem. Ale pozor – ne za metrovým, ale za plotem jako v koncentračním táboře,“ upozorňuje chovatel ovcí a pro dotvrzení svých slov dodává, že pro zabezpečení ovcí a skotu před vlkem je nutné postavit ohrady z hustého pletiva, které budou tři metry vysoké a půl metru zakopané do země. „V takto vybudované ohradě se budou moci hospodářská zvířata pást v noci při měsíčku a ne v parném dni na sluníčku. Otázkou zůstává, jestli je normální udělat ve 21. století ze zemědělské krajiny koncentrační tábor,“ ptá se farmář, pro nějž je aktuálně jediné přijatelné řešení hlídání pastvin člověkem.

„Tomu když řeknu – budeš hlídat ovce a nikoho při tom nezabiješ, tak to splní, ale u psa tu jistotu nemám. Pastevecký pes se nedá koupit někde v marketu. Při jeho výchově je desetiprocentní úspěšnost, že bude fungovat tak jak má – že ochrání stádo před vlky a nebude nebezpečný pro lidi,“ uzavírá farmář.