Jak pokořit ledopád? S cepínem a odvahou

Nové Město nad Metují /FOTO/ - Pokud to zimní teploty dovolí, „vyrábějí" od roku 2010 novoměstští horolezci jen kousek od historického centra Nového Města nad Metují umělý ledopád, aby na něm mohli trénovat lezení na kolmém ledu.

Vytvoření tréninkové stěny, na niž je úchvatná podívaná, není jednoduché. Vyžaduje každodenní úsilí. „Voda je přiváděna přímo z řeky Metuje. Tvorba ledopádu vyžaduje minimálně dvakrát za den přijet na místo a upravit pramínky tak, aby voda správně tekla a nezamrzala. Je to docela kumšt," vysvětluje Petr Hacker z horolezeckého oddílu, který ledopád vytváří spolu s ostatními nadšenci z oddílu v jejich lezeckém areálu HIS.

„Během uplynulých sedmi let jsme nasbírali zkušenosti a víme, jak na to, abychom ledopád vytvořili v co nejkratším čase," uvedl Petr Hacker a dodává: „Například v roce 2012, kdy nám pomohly i výjimečně stálé a silné mrazy, vznikla opravdu parádní ledová stěna a navíc patnáct metrů vysoký ledový sloup. Od té doby se už něco podobného nepodařilo vytvořit. Velmi dobrých podmínek jsme se dočkali až nyní."

K lezení s cepíny se v Česku špatně hledají přirozené přírodní lokality, a tak jsou novoměstští horolezci jedni z mála, kteří toto „ledolezení" nabízejí na uměle vytvořeném ledopádu.