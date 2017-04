Kolem autobusového terminálu je trochu dusno

Nové Město nad Metují - Novoměstští se dočkají nového moderního autobusového terminálu na Rychtě za více než 18 milionů korun.

Zatím je hotová jeho architektonicko – urbanistická studie, se kterou se zdejší obyvatelé mohou seznámit ve výloze městské knihovny nebo na facebookových stránkách města. Na budoucí podobu autobusového nádraží, které by se mohlo začít stavět už v příštím roce, se však snáší i kritika.

Například Jan Jurásek v diskuzi píše, že je otevřený novým myšlenkám a má rád nové věci, ale v této konkrétní studii mu údajně uniká smysl. „Zkuste si nechat třeba udělat studii, která by to obloukovitou střechou přestřešila zleva doprava. Lidé čekající na autobus by byli v suchu a ve stínu. Když pojedu na Náchod, rozhodně nebudu čekat v prosklené budce, ale budu se krčit před nejmenovanou pojišťovnou s deštníkem, na který mi bude téct proud vody z děravých okapů Rychty. Uprostřed ostrůvku otevřený přístřešek na všechny strany – k čemu? Chcete design nebo funkčnost?" reaguje po zhlédnutí vizualizací směrem k vedení města.

RADY A DOPORUČENÍ

Také Vojtěch Lichý upozornil, že kvalita vizualizací je podle něho úplný výsměch, ať už se jedná o perspektivu, materiály nebo stíny a návrh působí nedotaženě. „Jediná správná myšlenka je místo příliš nezastavět. Proč však další veřejné záchody uprostřed nástupiště? Ty jsou přece pod potravinami přes ulici," podivuje se a dodává: „Mezi blokem zastávky a železářstvím bude vznikat navíc poměrně malý prostor, který vůbec nebude fungovat společně s terminálem. Celý přístřešek musí být mnohem více subtilní a transparentní, aby neclonil budovu železářství."

Podle Lichého návrh vůbec neukazuje nějaký cit pro detail jak povrchů, tak mobiliáře. „Černý „stůl" jako přístřešek a lavičky z kopce jsou toho jasným důkazem. Pokud si nechceme kazit město podprůměrnými a nedomyšlenými stavbami, je nejvyšší čas tuto akci zastavit a znovu pečlivě promyslet," doporučuje.

HODNOTILA KOMISE

Místostarosta Nového Města nad Metují Michal Beseda ujistil, že autobusové nádraží Rychta a jeho bezprostřední okolí považují všichni obyvatelé i vedení města za mimořádně důležitý prostor, kterému je nutné věnovat odpovídající pozornost. Vysvětlil, že právě z toho důvodu město na podzim loňského roku vypsalo soutěž na nový terminál. „S nabídkou se přihlásila pouze jedna firma, a to JOSTA s. r. o. z Červeného Kostelce. Poté proběhlo zasedání odborné komise, která celou studii hodnotila a zabývala se její vhodností pro budoucí rozvoz toho území," popsal místostarosta a zdůraznil, že komise byla složena ze třech zástupců města a čtyř odborníků z řad architektů, které zastupovali Zdeněk Lukeš, Pavel Rek, Radek Novotný a Vít Lukas.

ZATÍM JDE JEN O STUDII

Předložená studie byla vyhodnocena jako vyhovující, ale komise zároveň dala svá doporučení, která budou v dalších fázích projektové přípravy do studie zapracovány. „Některé z nich se shodují s poznámkami v diskuzích, některé jsou odlišné. Jedná se i o úpravu přilehlé Nerudovy ulice nad kinem, kde bude umístěno několik stání K+R," doplnil Beseda a ujistil, že jde zatím pouze o studii a k realizaci je ještě dlouhá cesta. „Samozřejmě se zajímáme i o zkušenosti z jiných měst, abychom se inspirovali těmi dobrými a vyvarovali se některých i neúmyslných chyb."

Co se týká ceny nového nádraží, podle místostarosty je na rekonstrukci dopravních terminálů vypsán dotační titul, který umožňuje čerpat až 90 procent na uznatelné náklady.

Budoucí terminál Rychta

Nový autobusový terminál bude mít zachovánu kapacitu 8 autobusových stání.

• uprostřed terminálu bude ostrůvek se 4 autobusovými stáními, 2 stání jsou u objektu Rychty a 2 stání jsou u budovy čekárny a zázemí terminálu

• čekárna a zázemí bude mít podélný tvar, který navazuje na první řadu autobusových stání a bude umístěna tak, aby přesah střechy zakrýval celé nástupiště

• budova bude rozdělena na čtyři části - přístřešek pro cestující, komerční plochu, uzavřenou čekárnu a veřejné záchody

• budova bude mít prosklené průčelí otevřené směrem k autobusovým zastávkám, které umožňuje snadný přehled cestujících o aktuální situaci příjezdu a odjezdu autobusů

• v objektu čekárny i ve venkovním prostoru terminálu bude elektronický informační systém (tabule), který poskytne cestujícím přehled o aktuálním stavu příjezdu a odjezdu autobusů.