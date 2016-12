Kouzlo Josefova: Bastionové opevnění aneb Urbanismus jinýma očima

Broumov/Josefov - Víte, co mají společného Dientzenhoferové, dvousetkoruna s portrétem J. A. Komenského a město Josefov? Je to tvarosloví bastionového opevnění, které více než tři sta let určovalo vzhled mnoha sídel.

Pevnost JosefovFoto: Archiv

Základní umělecká škola Broumov spolu se správou areálu Pevnost Josefov Bastion I a podzemí pořádají přednášku historika Jana Hamerského, která se uskuteční v úterý 6. prosince od 18 hodin v učebně výtvarného oboru ZUŠ Broumově na Staré radnici (patro nad Komerční bankou). Součástí bude velkoplošná obrazová projekce. Jan Hamerský je broumovský rodák, v roce 2008 absolvoval místní gymnázium a posléze obor historie na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti pracuje jako kurátor sbírek v Pevnosti Josefov Bastion I a podzemí. Srdečně jsou zváni nejen zájemci o vojenskou historii a vojenské stavitelství. Akce se koná zdarma!

Autor: Jiří Špreňar