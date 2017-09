Kvůli benefičnímu koncertu přestal jezdit i vlak

Broumov - V krátkém rozhovoru se ke koncertu vrátila předsedkyně správní rady Nadačního fondu Hospitál Broumov Eva Blažková.

4. benefiční večer Police Symphony Orchestra přinesl do pokladny Nadačního fondu Hospital Broumov přes 166 tisíc korun, které budou použity na nákup rehabilitačních přístrojů.Foto: Jaroslav Winter

Kdo se hlavní měrou podílel na uspořádání tohoto koncertu a komu patří tedy váš dík?

Jednoznačně manažerce Police Symphony Orchestra Petře Soukupové. Má skvělé nápady, umí získat pro dobrou věc schopné lidi kolem sebe a mít na svých bedrech a hlavně pod kontrolou celou přípravu koncertu až po jeho závěrečné tóny. Kdo se nepohybuje v tomto prostředí, si neumí představit, co příprava takového koncertu obnáší… Koncert se připravoval řadu měsíců, podílela se na něm spousta nadšených lidí a dobrovolníků nejen z našeho výběžku. Mohla bych na někoho zapomenout, proto nebudu konkrétní, ale ráda bych poděkovala všem, kteří se na koncertu podíleli, ať už před, či za oponou, zvláštní poděkování patří i sponzorům.

Koncert se odehrál v nádherném prostředí – na Havraní louce Adršpašských skal, v blízkosti kolejí. Jednu perličku si neodpustím, význam koncertu podtrhl i fakt, že České dráhy vynechaly i vlakové spojení, aby nebyl průběh koncertu narušen.

Mile nás překvapil výtěžek – vybralo se více než 166 tisíc korun. Peníze použijeme pro broumovskou nemocnici, na nákup speciálního rehabilitačního přístroje Motodlaha, který umožní pacientovi rehabilitovat přímo na lůžku a vrátit se tak brzy do běžného života. Je to poměrně drahý přístroj, v nemocničním prostředí ještě ne zcela běžný, ale jsme rádi, že i díky výtěžku z koncertu bude i v naší nemocnici.



Zmínila jste iniciátorku akce a zakladatelku PSO Petru Soukupovou. Máte od ní nějakou bližší informaci, zda se podobné koncerty budou konat i v příštích letech?

Ano, Petra má už představu o aranžmá a taky o tom, kde se benefiční koncert bude v příštím roce konat. Nemůžu ale nic prozradit, snad jenom to, že by se měl tentokrát uskutečnit na Broumovsku a myslím, že se máme opět na co těšit.



Jak vůbec vznikla spolupráce Nadačního fondu Hospitál Broumov a Police Symphony Orchestra?

Na tom má zásluhu polická starostka Ida Jenková. Je členkou správní rady našeho nadačního fondu a velkou podporovatelkou Police Symphony Orchestra. Byla to ona, která s touto myšlenkou přišla. Pak jsme se společně potkaly s Petrou Soukupovou a spolupráce trvá už čtyři roky, a doufám, že bude ještě chvíli pokračovat. Spojení umění a nadšení mladých lidí, charita, pomoc druhým, umocněno krásným kulturním a hudebním zážitkem… vše dohromady dává hluboký smysl.



Akce měla ohlas v celé naší republice, ale i v zahraničí. Předpokládáte, že bude možné vydat DVD se záznamem z této akce, které bude moci nabídnout těm, kteří nemají šanci se na tuto akci podívat na internetu? Zájem již projevili i naši krajané v americké Minnesotě.

Ano, mám informace o tom, že se na přípravě DVD pracuje. Ale chvíli to potrvá, musí se vytvořit, zajistit autorská práva, apod. Dle informací Police Symphony Orchestra budeme v pravý čas informováni.



Petr Cirkl