Kyselka v Bělovsi se zatím pít nesmí. Průzkumné vrty jsou uzavřené

Náchod - Náchodští sice už vědí, že se hluboko pod povrchem země nedaleko bývalých běloveských lázní potvrdil nález minerální vody, na osvěžující kyselku si však budou muset ještě několik měsíců počkat. Odebrané vzorky postupně zhodnotí odborníci v laboratoři.

PRŮZKUMNÉ VRTY napoví, zda se v Bělovsi nachází zdroj minerální vody.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Všechny práce postupují v několika etapách. „Nyní jsou hotové všechny čtyři průzkumné vrty, a to do hloubky sta metrů. Každý z nich zachytil minerální vodu proplyněnou, uhličitou. Tato voda má velmi příjemnou chuť, ale zatím se samozřejmě nesmí pít, protože není nijak ošetřená," sdělil Libor Michele, který má na starosti hydrogeologický průzkum.

Na každém z těchto vrtů byla provedena dvoudenní čerpací zkouška. V jejím závěru se odebraly vzorky na analýzu. Výsledky mají být do konce roku.

První etapa je tedy u konce a v lednu se ze všech čtyř průzkumných vrtů začne znovu čerpat voda, ale tentokrát už po dobu dvou týdnů. „Je třeba zjistit, jestli nedojde ke změně chemického složení," vysvětlil další postup Libor Michele.

V březnu a v dubnu příštího roku se vrtná souprava opět zaboří do země, aby připravila dva jímací vrty. Z těch se pak také bude čerpat voda, a to od května. Tato zkouška bude nejdelší, měla by trvat do srpna. „Na jejím konci budou opět odebrány vzorky na komplexní analýzu. Teprve poté budeme znát definitivní složení minerální vody," uvedl Michele. Ten už měl sice příležitost, aby vodu ochutnal, nikomu dalšímu to však nedoporučuje.

„Ochutnávám každou vodu, kterou se nám podaří navrtat. Neřeším, jestli je mikrobiologicky závadná. Každopádně toto nikomu neradím. Voda v Bělovsi se zatím pít nesmí a ani to nepůjde, vrty jsou uzavřené," upozornil.

V lednu by se v okolí vrtů mělo objevit upozornění, že platí přísný zákaz pití vody během čerpací zkoušky. „Občané se budou moci vody napít, až bude odarzenovaná, do té doby ne," zdůraznil Libor Michele a posteskl si, že při provádění průzkumných vrtů lidé chodili a vytahovali hadici z kanalizace, aby si nabrali vodu do lahví. Čerpadlář je prý žádal, aby mu nekazili jeho práci, vodu nepili a odešli. „Lidé jsou neukáznění, mohli z toho mít zdravotní komplikace. Proto musí být vrty zabezpečené," připomenul.

Tím, že Náchod bude mít minerální vodu z vlastních vrtů, nebude už nic bránit rekonstrukci areálu takzvaných Malých lázní, kde by vznikla kolonáda a nové místo pro stáčení minerálky. Počítá se i s vybudováním malého balneoprovozu, který by měl nastartovat obnovu lázeňství.