'Mám krásnou maminku, tak se asi geny nezapřou,' říká semifinalistka České Miss

Náchodsko - Ženám a dívkám z Náchodska se v soutěžích krásy velmi daří. Českou Miss 2016 se stala Andrea Bezděková z Náchoda, nyní se uchází o korunku Markéta Matoušová z České Skalice.

Markéta Matoušová z České Skalice.Foto: archiv Markéty Matoušové

Markéta Matoušová(výška 174 cm, míry 84-62-93)

Ocenění

2010 - Miss Tarnowo Podgorne, Polsko

2013 - 1. Vicemiss Kolínska

2015 - semifinále České Miss

2016 - semifinále Miss Face

2016 - Miss Krupička VIP CUP

2016 - Miss Publikum Czech Press

„Krásná žena to může mít v životě jak jednoduché, tak i složité. Záleží na dané situaci," usmívá se Markéta. Tato pětadvacetiletá pohledná blondýnka toho ví o kráse poměrně hodně. Uspěla už v několika soutěžích krásy a nyní se probojovala nejen do semifinále České Miss, ale i do finále soutěže Supermiss.

„Člověk by nikdy neměl ztrácet naději, měl by bojovat a cokoliv v životě dělá, pak vždy s úsměvem!" míní odhodlaně.

Obvyklá otázka, která jistě zaznívá na všech soutěžích - co byste o sobě prozradila?

Narodila jsem se ve Dvoře Králové nad Labem, ale od dětství bydlím v České Skalici. Jsem ve znamení býka a baví mě cestování, grafická tvorba, tenis, plavání, kolečkové brusle, lyžování, TRX cvičení i tanec.

Vystudovala jsem Střední školu propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí obor Grafická tvorba a následně jsem absolvovala tříleté studium na Univerzitě Hradec Králové obor Textilní tvorba.

Máte za sebou už řadu úspěchů v různých soutěžích krásy. Byl to na počátku váš nápad a touha se takových událostí účastnit, nebo vás přihlásil někdo jiný?

Můj úplně první úspěch v soutěži se odehrál v Polsku. Tenkrát mě oslovilo město Česká Skalice, jestli bych nás mohla jet reprezentovat a já souhlasila, aniž bych věděla, co mě čeká. Nyní jsem za to moc ráda, jelikož jsem díky titulu Mezinárodní Miss Tarnowo Podgorne (Polsko) získala spoustu zkušeností, které mě posunuly dál. A tak se odstartovala moje „Missí" kariéra (usmívá se). Rodina a přátelé při mně stáli vždy, když bylo potřeba, a já jsem za jejich podporu moc ráda. Veliké díky také patří mojí modelingové agentuře z Hradce Králové, kde tvoříme skvělý tým.

Jak tato ocenění vnímáte? A z kterého titulu máte největší radost?

Všechna ocenění jsou pro mě obrovský úspěch, který mě posouvá dál a díky kterému se na sobě snažím neustále pracovat a přiblížit se tak svému cíli probojovat se do finále soutěže Česká Miss.

Nyní jste v semifinále České Miss, stejně jako v roce 2015. Tenkrát vaše cesta v soutěži skončila. Věříte nyní ve větší úspěch?

Je to tak, štěstí v soutěži Česká Miss jsem už jednou zkoušela a bohužel to nevyšlo podle mých představ. Nicméně člověk se musí naučit prohrávat a hlavně nevzdávat se. Všechny neúspěchy nás posunují dál a je jen na nás, jak s nimi budeme nakládat.

Jelikož mám letos, kvůli věkové hranici, poslední příležitost se do této soutěže přihlásit, tak jsem si řekla „teď a nebo nikdy". A ono to zatím vychází! Doufám, že to tentokrát dopadne podle mých představ. A když ne, žijeme dál!

Co by pro vás znamenala účast ve finále a myslíte si třeba i na korunku?

Znamenalo by to pro mě obrovský osobní úspěch, po kterém jsem vždy toužila. Byl by to krásný pocit být mezi těmi dvanácti nádhernými slečnami a mít tu čest reprezentovat náš východočeský region.

O vítězkách musí přeci jen rozhodnout odborná porota, nicméně si myslím, že by mi korunka mohla slušet. (směje se)

Jaká je v takové soutěži mezi dívkami atmosféra? Nevjíždí si do vlasů a nehází jedna druhé klacky pod nohy?

Na každé soutěži je to jiné. Každopádně na letošním castingu České Miss byly všechny dívky naprosto v pohodě, vládla přátelská nálada a musím říct, že jsme všechny táhly za jeden provaz a navzájem se podporovaly.

Stíháte kromě soutěže i pracovat? Ke všemu jste se nyní probojovala také do finále soutěže Supermiss. O co se jedná?

Momentálně pracuji na klinice komplexní estetiky ve Velkém Třebešově jako asistentka přes zdravý životní styl a hubnutí. Je celkem komplikované stíhat zaměstnání a do toho ještě přípravu na dvě soutěže. Nechtějte vidět můj diář!

Soutěž Supermiss, kde jsem nyní ve finále, je již 10. ročník, který pořádá společnost Super production a Motosport Vavřinec. Mohou se jí účastnit dívky od 18 do 30 let, které jsou nejen krásné, ale i něco zajímavého umí.

Neodpustím si otázku na závěr. Prozraďte, jste takhle krásná a fit od přírody, po rodičích, nebo za tím stojí spousta práce?

Jelikož mám krásnou maminku, tak se asi geny nezapřou (smích). Ale rozhodně je za tím i spousta dřiny, několikrát do týdne cvičím, snažím se zdravě jíst a hlavně dělat pouze to, co mě baví, což mně dodává neuvěřitelnou energii, dobrou náladu a to je důsledek toho, že vypadám tak, jak vypadám.