Maratonu s udicí se ryby moc účastnit nechtěly

Červený Kostelec - Celkem 54 rybářů z celé republiky „okupovalo" od pátečního do nedělního poledne rybník Brodský u Červeného Kostelce, kde se konal závod v nonstop 48 hodinovém lovu ryb na udici. Přestože se jednalo jarní maratón, tak podmínky na břehu jarní nebyly. A podle pasivity ryb se šetřilo energií i pod hladinou.

JAROSLAV ČÁLEK (vpravo) se svým kolegou Milošem Máslem si stejně jako většina dalších účastníků jarního 48hodinového nonstop závodu moc záběrů neužili.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

„Nepřeje počasí – hodně se ochladilo, za poslední tři dny klesla teplota vody asi o čtyři stupně a tak ta rybí aktivita se snížila. Co máme zprávy z ostatních revírů, tak je tomu tak všude. Doufáme, že se to vylepší v druhém poločase," přál si po 24 odchytaných hodinách organizátor závodů Milan Hrstka.

A jeho přání se alespoň trochu vyplnilo v druhé části závodu: Za 48 hodin tak 27 dvoučlenných týmů nachytalo dohromady 15 ryb.

PO ZIMNÍM ÚHYNU DOPLNILI NA TISÍC KUSŮ

Přitom ryb je podle Hrstkových slov aktuálně v rybníku Brodský dost, protože za poslední tři týdny před závody doplnili rybí obsádku zhruba o tisíc kusů. Mezi nimi byli i trofejní až 14 kilogramů těžcí kapři a 80 centimetrů dlouzí amuři. Na Broďáku tak museli reagovat na masivní úhyn, který rybník na začátku roku postihl. „V zimě jsme měli největší úhyn jaký nás kdy postihl. Těžko se to odhaduje, ale bylo to více něž polovina obsádky," připomněl provozovatel autokempu Brodský Milan Hrstka smutný objev z počátku března. „I když vzduchování běželo celou zimu a děr v ledu bylo vzhledem k počasí více než jindy, množství krásných trofejních ryb uhynulo. Nezažili jsme zatím nic horšího, než sběr překrásných, ale mrtvých ryb a jejich odvoz do kafilérie."

PATRONI RYBÁŘŮ NEBYLI NAKLONĚNI

Již mnoho 48 hodinových maratónů, ale i delších závodů absolvoval na Broďáku Jaroslav Čálek. „Než se začalo losovat, tak jsme měli samozřejmě veliké ambice. Chtěli jsme sice na protější břeh, což se nám nepodařilo vylosovat, ale bereme to jak to dopadlo… Takováhle mizérie tu ale nikdy nebyla. Ale naděje umírá poslední," nedělal si usměvavý sympaťák z Jizerských hor velkou hlavu ze skutečnosti, že patroni rybářů nebyl příliš nakloněn.

HNED ZKRAJE TŘI KUSY A PAK DLOUHÉ HODINY NIC

Přitom začátek závodu se vyvíjel dobře a během první hodiny rybáři vytáhli tři ryby. To však bylo na spoustu dlouhých hodin všechno. „Od té doby ale nula na celý rybník. Ale všichni kamarádi, kteří jsou na závodech po celé republice a na Slovensku, také nic nechytli. Dokonce na Czech carp masters, který začal o den dříve, chytili jenom tři ryby – a to je závod o postup na mistrovství světa," krčil rameny Jaroslav Čálek, a spolu se svým kolegou se snažil ryby nalákat na krmení. „Dáváme jim tam pelety, rozmáčený boilies a kukuřici. Snad to pomůže."

DOBROU NÁLADU PODPOROVAL I KÁVOVÝ RUM

Navzdory absenci záběrů a chladnému počasí ale rybáři dobrou náladu neztráceli. „Myslím si, že všem závodníkům bylo v noci teplo, protože nikdo nezahálel a všichni poctivě konzumovali," usmál se Čálek, a prozradil, že mezi rybáři na jeho straně břehu se k pivečku popíjel kávový rum. „To je takový likérek, ten se nemusí ničím zapíjet. Ale udělali jsme i dvanáct lahví šampaňského," uzavřel s úsměvem výčet povoleného dopingu.

TŘI NEJTĚŽŠÍ RYBY ROZHODLY O VÍTĚZÍCH

Celkovými vítězi se stali Ladislav Vávra a Zdeněk Daru z Leštiny. Těm stačilo na vítězství 26,63 kilogramů, které navážili ze tří nejtěžších úlovků. Druhé místo obsadila dvojice Sergej Andrejec a Jakub Schotterl z Prahy. Ti chytli sice celkem šest ryb, ale do stříbrného místa se jim počítali rovněž jen tři nejtěžší – a ty měly v součtu 16,86 kilogramů. Kapr o váze 12,10 kilogramů zajistil bronzové místo dvojici Jakub Heřmánek a Ondřej Pokorný z Opočna. „Se svým úlovkem rovněž získali cenu pro nejtěžší rybu," dodal Hrstka s tím, že průměr na jednu ulovenou rybu byl 7,5 kilogramů.

„Na to, že jsme trefili takové počasí, kdy ryby stagnovaly a nebraly nikde, tak se přece jen podařilo něco nachytat. Snad budou více brát na podzimním kole, které se bude konat na začátku září," věří provozovatel autokempu Brodský.