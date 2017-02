Miloš Zeman dnes navštíví Červený Kostelec a Jaroměř

Náchodsko - Po třech letech přijíždí prezident České republiky Miloš Zeman opět na Náchodsko. Tehdy navštívil Náchod a Broumov, nyní míří do Červeného Kostelce a Jaroměře.

Prezident Miloš Zeman. Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

DEBATA SE ZAMĚSTNANCI

Už v dopoledních hodinách 16. února zavítá hlava státu do červenokostelecké firmy Saar Gummi Czech. „Pan prezident se nejprve setká s vedením firmy, poté bude debatovat se zaměstnanci. Cílem jeho návštěvy je, aby si vyslechl úspěchy i strasti naší společnosti a popřípadě pomohl," sdělil personální ředitel firmy Marek Ďuriš.

VÝVAR, KNEDLÍKY, BUCHTY

Po tomto setkání čeká prezidenta oběd s osobnostmi a podnikateli Královéhradeckého kraje v restauraci U Pešíků ve Stolíně. „Jako polévka se bude podávat silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou, hlavním chodem budou krkonošské plněné knedlíky s uzeným masem a houbami a červeným zelím a jako dezert se budou servírovat domácí makové buchty," prozradila mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

ČERVENÝ KOSTELEC

Po 14. hodině se prezident republiky setká s představiteli Červeného Kostelce, a to ve výstavní síni městského úřadu. Obyvatelé města budou mít příležitost pozdravit prezidenta u Divadla J. K. Tyla, a to od 14.50 hodin. Z připraveného pódia bude promlouvat a diskutovat do 15.15 hodin. Na závěr návštěvy se ještě podepíše do pamětní knihy města a odekoruje prapor města Červený Kostelec.

Po dobu návštěvy prezidenta bude v centru města omezena doprava a parkování. Uzavřené budou ulice Břetislava Kafky, Komenského a ulice vedoucí od hřbitova. Parkovat nebude možné ani na parkovišti pod divadlem, u městského úřadu či železářství Melichar. K sokolovně se auta dostanou vedlejší komunikací kolem volejbalových kurtů.

POPRVÉ V JAROMĚŘI

Krátce před 16. hodinou budou prezidenta očekávat v Jaroměři. Uvítání se ujme místostarosta města Jiří Kubina, a to ve foyer před obřadní síní na městském úřadu. S občany se Miloš Zeman setká od 16.30 hodin na náměstí Československé armády. „Je to poprvé, kdy Miloš Zeman jako prezident navštíví Jaroměř. Zavítali sem i jeho předchůdci, a to těsně po revoluci Václav Havel a v roce 2005 Václav Klaus," vzpomenul na prezidentské návštěvy jaroměřský starosta Jiří Klepsa. Také v tomto městě se prezident Miloš Zeman podepíše do pamětní knihy, odekoruje prapor pamětní stuhou a převezme dar.