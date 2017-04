Minecraft naživo? V hronovském Dominu žádný problém

Hronovo - Vyráběli meč, vydali se na noční bojovku za diamanty, přespali v Dominu, ale také poznávali poslepu ovoce, hráli přírodovědné hry, soutěžili, skládali tangramy a opekli si buřty. Pestrý program dvacítku hronovských dětí bavil možná právě proto, že vlastně hrály Minecraft.

Minecraft. Název počítačové hry, která je ve světě fenomén. Děti ji zbožňují, rodiče už méně, protože možná díky ní děti tráví tolik času u počítače. Existují ale i hlasy, že Minecraft je novodobé lego a je to tedy menší zlo, než hrát na počítači akční bojové hry. My jsme šli vlastní cestou a Minecraft převedli do reálné podoby. Děti hrály hry a soutěže, aby mohly získat a „craftit" materiál, meče si vyráběly pomocí obyčejných nůžek, kartonu a izolepy a diamanty si zasloužily po překonání strachu z večerní hry v jarní přírodě.

A to všechno dělaly dohromady, takže si s meči mohly pohrát, vzájemně se inspirovaly, sdílely všechny zážitky společně. A co je největší úspěch? Počítače se za celou akci ani nedotkly.

Počítačový Minecraft nás inspiroval, abychom dětem připravili zážitky, které jsou pro nás dospělé poměrně obyčejné. Známe je z našeho dětství. My jsme ovšem jako děti nepotřebovali k výrobě meče předem hrát Minecraft.

Karel Neuschl