Mladé krasobruslařky se představily v „Ledové show“

Hronov - Po prvotních obavách a nesmělých krůčcích, které byly při loňském zakládání krasobruslařského oddílu při HC Wikov Hronov, se vše rozjelo podle přání zakladatelek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

To ukázala i letošní „Ledová show", kde se mladé krasobruslařky představily veřejnosti. Vystoupily s čertovskou pohádkou, upravenou pro tuto příležitost a navodily příjemnou vánoční atmosféru.

ŘADY HRONOVSKÉHO ODDÍLU SE ROZŠIŘUJÍ

„Působíme už druhou sezónu a máme velkou radost, protože všechna děvčata, která začala bruslit před rokem i nadále pokračují. Založili jsme i závodní družstvo v kterém je deset děvčat a hodně dětí se přihlásilo do přípravky. I ty se představili na vánoční show," pochvalovala si úspěch oddílu hlavní trenérka Lída Kuldová.

V současné době je v oddílu čtyřiadvacet příznivců krasobruslení. Děti to evidentně baví. Důkazem je, že to prozatím nikdo nevzdal. Oddíl nabízí vyžití pro všechny. Intenzivní tréninkový program má soutěžní družstvo, které se neustále rozrůstá a má v ambicích dosáhnout na nejvyšší mety v celorepublikových soutěžích. Zatím se o to snaží dvě děvčata. Oddíl nabízí ale i hobby program, kde se netrénuje tolik, jako je nutné na závody.

Hlavním cílem je naučit děti bruslit a nabídnout jim zábavnou formou možnost pohybu na čerstvém vzduchu.

„Do přípravky se přihlásili i dva chlapci, čehož si vážíme a uvidíme, jak je to bude s námi bavit. Rádi bychom je vychovali i pro soutěžení, protože chlapci mají v krasobruslení velké šance na úspěch, jelikož jich je méně. Vozí tak ze závodů více medailí," doplnila Lída Kuldová.

V letošním roce připravil oddíl ledovou show ve spolupráci s hudebním a tanečním oborem ze ZUŠ Hronov. Spolupráce se prý podle Lídy Kuldové vydařila a bude ráda, když bude i nadále pokračovat.

V ÚNORU BUDOU KRASOBRUSLAŘSKÉ ZÁVODY

Na letošní předvánoční show nebyly prezentovány žádné volné jízdy. Diváci ale nebudou o nic ošizeni. Už 18. února 2017 se bude ve Wikov aréně konat 1. ročník „Hronovské brusličky". To budou krasobruslařské závody na které se sjedou děvčata z celé republiky. Závodit budou ve všech kategoriích, a to od šesti do třinácti let.

„Pokud se první ročník vydaří a bude o závody zájem i z řad veřejnosti, tak budeme rádi pokračovat," dodala Lída Kuldová.