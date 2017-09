Moderátor Jančařík si v roli zpovídného oblékl hokejový retro dres

Nové Město nad Metují - Michal Jančařík je za posledních jedenáct let stálicí filmového festivalu v Novém Městě nad Metují, který vždy doprovází jako moderátor. Jeho role se tak trochu otočila, když se stal hostem programu, který má při festivalu ve své režii Český rozhlas Hradec Králové. Ve festivalové kavárně Cheers byl pro změnu tím, kdo je zpovídán, tedy respondentem.

Pro tuto příležitost zvolil pozoruhodný dress code. Jeho svetr připomínal dres slavných hokejistů, kteří v roce 1947 vybojovali za tehdejší Československo titul mistrů světa. „Nosím ho k sedmdesátému výročí toho hokejového výročí a také abych připomněl zkonstruovaný proces, který se s hráči uskutečnil ve stejném roce, jak stejně vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou. Hráči, kteří byli ve své době nejlepší na světě a vyhráli několikrát po sobě mistrovství světa skončili v Jáchymově. Nejhůře dopadl Bóža Modrý, který dostal patnáct let vězení na špionáž a vlastizradu. Na následky věznění na Pankráci, v Plzni a Jáchymově umřel předčasně ve věku 46 let. Do dnes není jasné, o co v kauze šlo. Pravděpodobně vznikli obavy z emigrace hráčů, což by bylo v době komunistického režimu obrovsky nepřijatelné.“

Michal Jančařík zavzpomínal na složité období, kdy doslova bojoval v nemocnici o život, na pobyt v Kladrubech, kde našel inspiraci k nové aktivitě, tedy tvorbě audioknih, pohovořil o své nové dráze moderátora sportovních zpráv, který se do roka a do dne vrací na obrazovku TV Nova a to dne 2. října. Jeho program je značně naplněn prací okolo koncertů, které pořádá ve Velké synagoze v Plzni, dabování dokumentů pro Českou televizi, a především společné péči o dvě dcery, Julii a Sofii.

Besedu vedl moderátor a hudebník Tomáš Peterka, který sám měl hodně co říci jak k festivalu, tak profesi moderátorské, což bylo jedno z témat rozhovoru. „Nejtěžší je a to platí jak pro muzikanta, tak pro moderátora, dokázat upoutat posluchače natolik, že nechtějí, aby to skončilo a to je ta satisfakce,“ popisuje Tomáš Peterka, a Michal Jančařík ho doplňuje slovy: „U moderování je to jako začínat vždy od nuly a na konci se ukáže, kam se člověk dokázal vypracovat.“