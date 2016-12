Most je v kritickém stavu. Hrozí jeho zřícení

Velký Dřevíč – Most u mateřské školky ve Velkém Dřevíči – v městské části Hronova, byl s okamžitou platností uzavřen pro veškerý provoz.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Iva Janoušková

Koncem října byla provedena prohlídka, kde bylo doporučeno, aby byl most uzavřen pro provoz vozidel a ponechán k využití pouze jako lávka pro pěší.



Na doporučení byla objednána diagnostika mostu a statický přepočet zatížitelnosti. Dne 12. prosince byla na hronovský městský úřad doručena zpráva s doporučením dopravního opatření.

Závěr byl nekompromisní, a to okamžité uzavření mostu, který spojuje dvě části, vodním tokem rozdělené obce, pro veškerý provoz. Zatížitelnost je prý podle výsledků nulová, respektive záporná. Byla určena zatížitelnost na samé hranici kolapsu konstrukce.



Původní informace, že mostu školky ve Velkém Dřevíči, bude uzavřen pouze pro dopravu, ale ponechán k užívání pro pěší, se tak změnila a nastalo dilema, jak vyřešit, aby obyvatelé nemuseli celou obec obcházet.

PRACUJE SE NA PROVIZORIU OBCHŮZNÉ TRASY

„Oslovili jsme majitele soukromých pozemků, po nichž by bylo možné projít od uzavřeného mostu k mostu u základní školy tak, aby občané nemuseli obcházet celý Velký Dřevíč po hlavní silnici. K dohodě s majiteli pozemků došlo, za což jim město Hronov velmi děkuje. V nejbližších dnech bude zmíněný průchod po soukromých pozemcích pracovníky technických služeb upraven tak, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost chodců, hlavně pak dětí," informovala referentka z odboru majetek hronovského městského úřadu Bronislava Havelková.



Most byl okamžitě fyzicky uzavřen a vše bylo tak rychlé, že příslušné dopravní značení bude instalováno dodatečně.



„Omlouváme se občanům za to, že nemohli být dopředu informováni," dodala Havelková.

Město Hronov nyní činí urychleně všechny kroky k tomu, aby mohl být v příštím roce most zrekonstruován či postaven nový.

PŘIPRAVUJÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

„Se stavem mostu ve Velkém Dřevíči bylo seznámeno zastupitelstvo na svém posledním zasedání a činíme všechny kroky, aby občané Dřevíče byli omezováni co nejkratší dobu. Intenzivně se v současné době pracuje na projektové dokumentaci a potřebné administrativě," doplnila k současnému stavu starostka Hana Nedvědová.