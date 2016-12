Most přes Metuji pouští auta po jednom

Náchod, Běloves /FOTO/- Přes řeku Metuji v Náchodě se klene několik mostů. Větších i menších. Ten letitý, přes který kdysi hosté přijížděli do věhlasných běloveských lázní, je už minulostí, ostatně stejně jako zchátralé lázně soukromého majitele. Vedení města však letos nechalo postavit most zcela nový, pro lidi i řidiče komfortnější. Někteří však lamentují, že mohl být širší. Vejde se na něj pouze jedno vozidlo a řidič mířící od bývalých lázní, hotelu či kempu musí dát protijedoucím vozidlům přednost.

„Příště ho nezapomeňte udělat ještě užší," reagoval ironicky na sociální síti muž pod přezdívkou Hejzy Hejzlar. „Přesně tak, ty semafory, které tam byly v době stavby, bych tam nechala," přidala se Zuzana Petrová.

Naopak jiní zase most chválí a zamlouvá se jim. „Jezdím tudy jen občas do restaurace, ale most vypadá dobře, hodí se do krajiny, ničím neruší. Prostě když je potřeba, dám přednost, není to žádné zdržení. Nevadí mi to, nejde přeci o život," ochotně sdělil kousek za mostem jeden z řidičů vyklánějící se z okénka svého vozu.

Starosta Náchoda Jan Birke vysvětlil, že most je užší z důvodu vyšší bezpečnosti, na vině je částečně i letitý vzrostlý topol černý.

„Do budoucna plánujeme nedaleko nové lázně a přeci nikdo nechce, aby tady vznikl frekventovaný most s velkou kapacitou průjezdnosti. Most se nachází v lázeňské oblasti, kde by řidiči měli jezdit spořádaně, pomalu a opatrně s ohledem na místní obyvatele i budoucí lázeňské hosty," odůvodnil rozměr stavby starosta a zmínil i peripetie okolo vzrostlého topolu, který do jisté míry eliminoval rozšíření mostu. „Byla debata, zda má strom zůstat, nebo ne. Na základě petice zůstat musel, občané Bělovse si to přáli," sdělil Birke.

Právě strom byl i důvodem prodloužení stavby o celý měsíc. Dodavatelské firmě podle starosty nevyšly v rámci kořenového systému skladby asfaltu a betonu na druhé straně, takže se to celé muselo posunout o dvacet centimetrů. „Domluvili jsme se na dodatku ke smlouvě, kdy jsme o měsíc prodloužili jen povrchové práce, které byly včas a v pořádku k prvnímu prosinci dokončené," dodal Jan Birke.

Stavbyvedoucí Jiří Večeř potvrdil, že strom jim trochu zkomplikoval život, ale museli udělat vše pro jeho zachování a ochranu, což se podařilo.

„Most má rozpětí téměř pětadvacet metrů a jeho celková délka je zhruba třicet tři metrů. Je v něm uloženo čtyřicet tun oceli," informoval Jiří Večeř.

Starosta města ještě doplnil, že na novém mostě je osazeno architektonicky působivé zábradlí, které doplňují tři svítidla a scénické osvětlení umístěné v konstrukci betonových sloupků zábradlí a v podhledu nosné konstrukce. „Ve večerních hodinách se tak příchozím nabízí opravdu pěkný pohled v tomto koutu Náchoda," ocenil spokojeně.

Přestože se páska k otevření nového mostu přestřihla včera, most byl přístupný už od 11. listopadu. Do konce listopadu pak probíhaly dokončující práce v okolí mostu a v korytu řeky Metuje včetně demontáže mostního provizoria a dokončení vozovky a chodníků.

Výstavba mostu, který si z městského rozpočtu vyžádal částku bezmála 10,7 milionu korun, byla zahájena zbouráním původního mostu v květnu letošního roku a dokončena a zkouladována v minulém týdnu.