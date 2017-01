Mrazová kotlina v Bučnici hlásila 30 pod nulou

Adršpašsko - Když teploty klesají hluboko pod nulu, skoro s železnou pravidelností naměří největší mráz v Královéhradeckém kraji v nenápadném údolí na půli cesty mezi Teplickým a Adršpašským skalním městem. Lokalita v Bučnici totiž platí za jedno z nejchladnějších míst v republice.

Potvrdilo se to i o první lednové sobotě, kdy zde bylo ráno naměřeno -29,5 stupně Celsia. A bylo i mrazivěji. Když v únoru 2012 republiku sevřely obzvláště silné mrazy, teplota zde klesla až k minus 35 stupňům.

Právě v této mělké kotlině nedaleko polských hranic stojí na oploceném pozemku dva modré objekty, které patří Výzkumnému ústavu vodohospodářskému v Praze. Ve výšce necelých 500 metrů nad mořem má Český hydrometeorologický ústav svou automatickou stanici, kde měří teplotu vzduchu, srážky, délku slunečního svitu, relativní vlhkost vzduchu a další údaje.

Mělké údolí je otevřené severovýchodním směrem, a když začne foukat studený vítr z této strany, projeví se to na nízkých teplotách. Prochlazující se vzduch na svazích stéká dolů, a proto v této mrazové kotlince bývají tak nízké teploty.

Podle Martina Stráníka z oddělení meteorologie a klimatologie královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu se jedná o mimořádnou lokalitu, která ale není reprezentativní pro širší okolí. „Je to dané místem a specifickým klimatem nedalekých Adršpašských skal," vysvětlil, proč je v této lokalitě větší zima než v okolí.

„Je to místo, kde v rámci Královéhradeckého kraje teplota klesá na nejnižší hodnoty. Druhým takovým místem je Orlické Záhoří," doplňuje výčet nejstudenějších míst východních Čech, a dodává, že z hlediska větru není stanice umístěna vhodně, protože okolostojící stromy vítr zachytí. „Pokud by to bylo na nás, my bychom tuto lokalitu nevybírali, protože se snažíme mít meteostanice na místech, která jsou reprezentativní."

Čas od času se do areálu Výzkumného ústavu vodohospodářského vydá František Kubeček z nedalekých Teplic nad Metují. Působí tu jako „nárazový" správce. „Když minulý týden nachumelilo, zavolali mi, abych tam zašel, vyhrabal čidlo na měření teploty a dal ho nad ten sníh. Občas tam taky zajdu, když třeba vypadne elektřina a zařízení je potřeba restartovat," říká František Kubeček.

Do budoucna možná Adršpašsko z mapy extrémních mrazů zmizí. Pokud provoz meteostanice nebude chtít do budoucna udržet Výzkumný ústav vodohospodářský, ani hydrometeorologové o ni asi nebudou mít zájem. „Pro nás není až tak významná, právě z toho důvodu, že není reprezentativní pro širší okolí," uzavírá Martin Stráník.