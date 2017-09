Mužem roku je Matyáš Hložek, syn zpěváka. Vybrali ho z dvanácti finalistů

Náchod – Dvanáct finalistů, mladíků s vypracovanými těly, charismatickými pohledy, sebevědomými úsměvy i ambicemi, se v pátek utkalo v soutěži Muž roku. Vítězem se stal třiadvacetiletý student a fitness trenér z Prahy Matyáš Hložek, syn známého zpěváka Stanislava Hložka.

Sympatický a urostlý fešák oslnil nejen svalnatým tělem, ale i svým pěveckým projevem. “Nemám slov,” reagoval bezprostředně po vyhlášení svého prvenství. Bylo patrné překvapení, dojetí i radost.



Na druhém místě skončil třiadvacetiletý trenér fitness Roman Hein z Prahy, třetím se stal dvacetiletý student z Prahy Mikuláš Focko a čtvrtým osmadvacetiletý advokátní koncipient Michal Žůrek z Brna.



Prestižní soutěž, do které se letos přihlásilo přes devět set mužů, vstoupila na práh dospělosti. Za osmnáct ročníků vyrostla v událost, která poutá pozornost celebrit a řady známých osobností, médií i významných partnerů. Náchod a jeho městské divadlo se pokaždé stává centrem České republiky.

Mladí muži museli v průběhu večera odhodit veškerý ostych. Především při předvádění spodního prádla, kdy na jejich vyrýsované postavy dopadaly obdivné a možná i trochu závistivé pohledy diváků v sále. Každý z finalistů se představil, odpověděl na zvídavé otázky svého patrona a předvedl se ve volné disciplíně. Někteří vsadili na taneční prvky, metalovou hudbu, zpěv, jiní na silové sporty, další pobavil rychlomalbou či simultánním překladem hokejového utkání.

Mezi soutěžícími byl i pohledný kadeřník David Jaček z Nového Města nad Metují. Při efektním ustřižení kadeří jedné slečně se přítomným až zatajil dech. Možná i trochu z lítosti nad ztrátou části husté kštice. Moderátor večera Karel Voříšek pohotově odlehčil situaci tím, že by měl o ustřižené vlasy zájem, aby je nevyhazovali. Zavtipkoval pak i směrem k náchodskému starostovi Janu Birke, že by se s ním rád rozdělil. “Jen nevím, kam bych si je nalepil. Jestli na hruď, nebo na hlavu,” smál se starosta.



Později pak na pódiu žertoval, že už sedm let dělá všechno proto, aby byl divokou kartou soutěže. “Na dovolené s manželkou jsem se opálil, žena mě včera ostříhala a ke všem čtyřem disciplínám bych ještě navíc přidal, že ve volném čase zachraňuji velryby,” bavil starosta diváky.

Moderátor Karel Voříšek provázel večerem a celou soutěží spolu s Klárou Doležalovou. Bylo patrné, že jsou sehranou dvojicí, vzájemně se doplňovali a dobírali se. “Karel málem nedojel, skoro mě tady tady v tom nechal samotnou,” posteskla si Doležalová. “Někdo to do mě před Hradcem napálil. Jestli dopadla nehoda bez úhony, to teprve uvidíme během večera. Jakmile mi začne vypadávat paměť, podlamovat se mi kolena, nebo prostě odejdu a už se nevrátím, tak víte proč,” krčil rameny Voříšek a hned zdůraznil, že naštěstí mají spolu s Jaroslavou Obermaierovou zdravotnický odznak. Herečka se z hlediště ozvala, že také málem do Náchoda nedorazila. I ona měla nehodu.



“Také jsme bourali, takže já jsem nabouraná,” pobavila dvojsmyslem diváky. “Mně to nedá, kdo tě naboural? Nebyl jsem to já? Na dálnici byl zmatek,” vyptával se moderátor. “Syn chvilku nedával pozor, byl unavený. Rozbil si dva měsíce staré auto, takže tady ani není,” litovala oblíbená herečka.

V průběhu večera došlo i na nespočet humorných situací. Mezi ně patřily třeba rozhovory soutěžících se svými patrony, kteří jim na pódiu kladly otázky. Každý z finalistů krátce pohovořil s přidělenou známou osobností. Byly mezi nimi například Daniela Šinkorová, Eva Hrušková, Uršula Kluková, Marcela Březinová, Soňa Marková, Eva Decastelo či Zuzana Bubílková. “Já vám něco řeknu. Tam v zákulisí všichni vymýšlejí inteligentní otázky. Proč? Vždyť jsme na soutěži krásy!” divila se Bubílková a hned vtipně dodala: “Inteligenci vyžaduji po politicích, ale bohužel málokdy na ni natrefím a ještě je na ně blbý pohled.” V sále to burácelo smíchy.



“Zeptám se na něco, co by vás nerozhodilo. Třeba, jak jste se dneska vyspal?” naklonila se Zuzana Bubílková k soutěžícímu Marku Kafkovi. “Vyspal jsem se výborně,” usmíval se urostlý instruktor plavání. “No, počkejte, máte tady přítelkyni. Jaké to bylo?” zajímaly Bubílkovou intimnosti. “Ona tady nespala, jen abych to uvedl na pravou míru,” zachraňoval soutěžící situaci. “No to jste tomu pomohl,” vložil se do rozhovoru Karel Voříšek. “Tak já z něho chci udělat chlapáka a on takhle,” kroutila hlavou patronka. Diváci se nepřestávali smát. Zuzanu Bubílkovou také zajímalo, jestli by Marek Kafka dokázal naučit plavat i důchodce a upozornila, že se po dvou měsících vrátila z Kalifornie a díky cvičení se jí zpevnil zadek. “Dokonce i černoch na mě bral, ale pak se ukázalo, že byl silně krátkozraký,” dělala si legraci sama ze sebe.

Marek Kafka se nakonec publicistky a moderátorky zeptal, jak si ona představuje Muže roku. “Myslím, že by to měl být takový mix. Z jedničky bych brala kotníky, z dvojky slipy, z trojky účes. Každý z vás je originál, dáme na většinový vkus,” odpověděla šalamounsky.

Výběr čtyř nejkrásnějších mužů měla na bedrech početná porota sestavená ze známých tváří, osobností, partnerů soutěže a médií. Své zastoupení měl i Náchodský deník. Sčítáním se zjistilo, že celkem 98 porotců byl zatím nejvyšší možný počet a bude zapsaný v České knize rekordů. “Porotců je o pětadvacet víc, než byl dosavadní rekord,” potvrdil prezident pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek. “Mám obrovskou radost. jsem rád, že jste podpořili Muže roku a vytvořili jsme nový rekord v počtu porotců. Je to skvělé,” potěšilo prezidenta Muže roku Davida Novotného. Ten také ocenil další dva soutěžící, a to Jakuba Klímu a Petra Koukala. Oba budou Českou republiku reprezentovat na zahraničních soutěžích krásy.

V průběhu večera vystoupila i řada známých zpěváků jako například Jitka Zelenková, Marian Vojtko, Bára Basiková, Martin Chodúr, Ilona Csáková, Michaela Gemrotová či Nelly Řehořová. Soutěžního klání se zúčastnil také úřadující nejkrásnější muž světa Mister International Paul Iskandar z Libanonu. Výtěžek z kasiček, do kterých mohli porotci i diváci přispět, pomůže stacionářům Cesta v Náchodě a Nona v Novém Městě nad Metují a vítězi Muže roku 2009 Martinu Zachovi, který utrpěl vážný úraz.