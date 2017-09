Na horolezeckém festivalu filmů vyhrál Grónský příběh o extrémní kajakářské misi

Teplice nad Metují - Vyhlášením výsledků a projekcí vítězných filmů dnes odpoledne ve 14 hodin vyvrcholil 34. Horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují. Hlavní cenu získal téměř hodinový rakousko-německý film „Dvojité galaxie – Grónský příběh“ zachycující šílenou kajakářskou misi tří dobrodruhů po Grónsku.

Horolezecký festival v Teplicích.Foto: Deník/Jiří Řezník

Se svojí výbavou na kiteskiingu vlekli své kajky na divokou vodu přes více než 1000 kilometrů grónského ledovce, aby dosáhli té nejseverněji položené řeky na světě, která se kdy sjížděla.

Cenu za nejlepší horolezecký film získal 18minutový snímek „Reel Rock 11: Kluci v Bugaboos“. Matt Segal a Will Stanhope vyrazili na cestu hluboko do kanadské divočiny do nechvalně proslulých hor Bugaboo, kde chtějí následovat dlouhou tenkou prasklinu, tak uzoučkou, že se do ní vejdou jen konečky prstů…

Cenu diváků si z Teplic odvezl český snímek „The Elements“. Země, voda, vzduch - tři živly, tři extrémní sporty, které provozují tři neobyčejní lidé, kteří jim propadli. Čtvrtý živel hoří v každém z nich. Tento snímek získal rovněž i cenu generálního partnera festivalu.

Jako nejlepší přihlášený dokument čtyřčlenná porota vyhlásila český snímek „Lezení na písku – sedmdesátá léta“. Téměř 33minutový dokument zachycuje lezení v pískovcových oblastech Čech očima Karla Vlčka v letech 1968 až 1973 na fotografiích a nasnímané 16mm kamerou AK 16. Také tento film získal dvě ceny – tu druhou od webu Lezec.cz.

Cenou města ohodnotili Teplice nad Metují film „Spradventure“ zachycující nejznámější duo tradičních spárových lezců na světě, kteří se vloni podívali na český píseček. V Adršpachu se světové spárařské hvězdy - známé jako Wide Boyz (Široký kluci) – vrátili zase do lezecké školy…

Kromě těchto cen ještě porota udělila dvě zvláštní ocenění pro filmy „Honba za Niagarou“ a „Reel Rock 11: Dodovo potěšení“.

„Vítězům gratulujeme a zároveň moc děkujeme všem filmařům za přihlášení jejich děl do soutěže, bez které by nebyl festival tím, čím je. Přejeme všem oceněným i neoceněným hodně úspěchů při další práci, a již teď se těšíme na filmy, které přihlásí do dalšího ročníku,“ ohlédla se zaa právě skončeným festivalem jeho ředitelka Marie Jirmannová.