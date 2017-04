Na Teplicku teplota klesla k -9 stupňům

Broumovsko, Teplicko - Zřejmě nejmrazivější noc letošního jara mají za sebou i sokoli stěhovaví, kteří se v Teplických skalách, v Broumovských stěnách a na stolové hoře Ostaš snaží vychovat novou generaci těchto elegantních dravců. Nemohou ohrozit mrazivé teploty, které včera na Teplicku klesly v pět hodin ráno až na devět stupňů pod nulou snůšku vajec?

Ilustrační fotoFoto: Slávek Růta

„Nečekáme, že by s tím byl nějaký problém. Myslím si, že jsou schopni to zvládnout a nebude to pro ně nijak fatální," věří zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kuna, a doplňuje, že stejně jako vloni i letos na území CHKO Broumovsko zahnízdilo celkem sedm párů kriticky ohroženého dravce. „Pro úspěšné hnízdění je pro ně nejdůležitější, aby byli v klidu a nebyli rušeni. Pak jsou schopni vajíčka zahřívat a ochránit i před mrazem," připomíná zoolog, proč museli ochránci přírody na několika turisticky vyhledávaných místech na dobu hnízdění uzavřít přístup veřejnosti.

Za týden se začnou líhnout

Podle slov Petra Kuny by větším problémem než mrazivé noci a rána minulých dnů bylo, kdyby po vylíhnutí mláďat, které se očekává na přelomu dubna a května, začal padat sníh nebo vydatně pršet. „To je nejvíce citlivé období. Pokud by bylo hnízdo na špatně chráněné římse nebo v hodně otevřené dutině, tak tam hrozí prochladnutí a je konec." Podobný případ se stal před čtyřmi lety v Chrámových stěnách skalního města, kdy prudké deště a stékající voda promočila hnízdo a ani starostlivá péče sokolích rodičů život mláďat nedokázala zachránit.

Samice zahřívá, samec shání potravu

Zahřívání vajec má většinou na starosti sokolí samice. Ale není to podmínkou. „Měli jsme možnost pozorovat i pár, kdy ta samice byla hodně emancipovaná – možná proto, že byla původem z Německa," usmívá se Petr Kuna. „Tam se v sezení střídali se samcem zhruba půl na půl. Jinak v drtivé většině sedí na hnízdě samice a samec ji zajišťuje potravu. Tu nenosí přímo do hnízda, ale nechává ji v okolí, v takových spižírnách," prozrazuje stravovací zvyky sokolů, pro něž je právě v době hnízdění dostatek stravy důležitou podmínkou pro vyvedení mladých.

„Musí toho víc nalovit a to je pro ně víc riskantní. Měli jsme tu několik hnízdění, kdy se samec z různých důvodů nevrátil – zabije ho výr třeba přímo na hnízdišti nebo při lovu narazí do drátů. Když samice přijde o partnera a nemá příjem potravy, tak odlétne a ta vejce v době inkubace zastydnou," říká zoolog, a jako příklad uvádí loňský rok, kdy ze sedmi párů úspěšně vyvedli mladé jen dva. „U predátorů to je obvyklý jev, že úspěšnost s vyvedením mláďat nebývá zdaleka stoprocentní. Uvidíme, jak to dopadne letos. Zatím všech sedm jich sedí na vejcích," uzavřel Petr Kuna exkurz do světa ohrožených dravců.