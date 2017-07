Náchod a Hirošimu má propojit partnerství

Náchod - Náchodský starosta Jan Birke se chystá spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou v pondělí do Japonska. Navštíví Tokio, Kjóto a Hirošimu. Právě tam uctí památku nešťastné události, kdy v srpnu 1945 vybuchla atomová puma a nejbližší stavbou, která po explozi zůstala stát, byl výstavní palác. Jeho autorem byl náchodský rodák architekt Jan Letzel.

ARCHITEKTA Jana Letzela připomíná v Náchodě i výstava.Foto: DENÍK/Regina Hellová

„Minulý týden jsme s panem premiérem položili květiny u Letzelova hrobu v Náchodě, nyní uctíme památku mnoha tisíců obětí v Hirošimě,“ říká Jan Birke a domnívá se, že mnoho Japonců a možná ani Čechů neví, že autorem stavby, u které se kloní celý svět a která připomíná ničivost jaderných zbraní a je symbolem naděje na světový mír bez nukleárních zbraní, je právě náchodský rodák.

„Pro mě je to obrovská čest. Setkám se také se starostou Hirošimy a chtěl bych navázat na spolupráci, kterou Náchod s tímto městem započal už před rokem 1989. Možná by přes most, který nás propojil na přelomu století, mohlo vzniknout partnerství i přátelství,“ doufá Birke a dodává, že příběh zaujal i japonskou stranu. „Po dnešním jednání mi japonská strana potvrdila, že by bylo dobře, aby se celý svět dozvěděl o autorovi Atomového dómu,“ těší starostu.

Architekt Jan Letzel odpočívá na hřbitově ve Starém Městě v Náchodě, je po něm pojmenovaná střední stavební škola, v Náchodě žijí jeho potomci, připomíná ho i výstava v budově Městského divadla Dr. J. Čížka.