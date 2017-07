Náchod a Hirošimu spojuje architekt Jan Letzel

Náchod, Hirošima - Obraz Náchoda a knihu o Janu Letzelovi, která mapuje jeho náchodské kořeny a vztah k Japonsku, předal v pátek v Hirošimě náchodský starosta Jan Birke starostovi Hirošimi.

Náchod a Hirošimu spojuje již více než sto let osoba architekta Jana Letzela, podle jehož návrhu byl v roce 1915 dostavěn Průmyslový palác (Atomový dóm).Foto: Úřad vlády

Jan Birke, který doprovází předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve vládní delegaci v Japonsku, považuje 30. červen 2017 pro Náchod za významný den ve vzájemných vztazích s japonskou Hirošimou.

Obě města spojuje již více než sto let osoba architekta Jana Letzela, podle jehož návrhu byl v roce 1915 dostavěn Průmyslový palác (Atomový dóm). Díky své bytelnosti se části této stavby zachovaly a staly se jednou z připomínek smutné události světové historie z roku 1945. Budova byla v roce 1996 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Vzácné fragmenty Atomového dómu obdržela i Česká republika jako dar právě od Japonska a v současné době jsou k vidění v Náchodě, v rodišti slavného architekta.



Součástí návštěvy Hirošimy byla prohlídka muzea a uctění památky obětí druhé světové války položením věnce u památníku míru v doprovodu starosty Hirošimy pana Kazumi Matsui. "Hovořili jsme především o náchodském rodákovi a musím říci, že jsem navzdory utrpení, které se zde odehrálo, cítil nesmírnou hrdost. Hrdost na člověka, rodáka z Náchoda, autora stavby, jenž bude navždy připomínat hrůzy války, kdy po shození atomové bomby zahynulo během deseti vteřin 140 tisíc lidí. To se již nikdy nesmí opakovat,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke, který svému japonskému protějšku sdělil, že by si považoval za velkou čest, kdyby obě města - Náchod a Hirošimu - pojilo vzájemné partnerství.

"Pan Kazumi Matsui mě překvapil svojí rychlou odpovědí, že už vlastně partnery jsme. Proto si dovolím navrhnout formální stránku věci a rád bych předložil radě a zastupitelstvu města návrh tohoto partnerství. V nejbližších dnech pak připravíme oficiální dopis k rukám starosty Hirošimy s žádostí o partnerství a prostřednictvím ambasády a pana velvyslance požádám o jeho předání,“ prozradil Jan Birke, že by rád partnerství Náchoda s Hirošimou dotáhl do konce.