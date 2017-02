Náchod chystá vzpomínkový večer na slavnou rodačku

Náchod - Město Náchod oslaví svou čestnou občanku, nedávno zesnulou herečku Lubu Skořepovou vzpomínkovým večerem nazvaným Benefice Luby Skořepové v pondělí 20. února od 18.00 hodin v Městském divadle dr. Josefa Čížka.

Takhle úžasně paní Lubu nafotila Alena Hrbková.Foto: Alena Hrbková

Na „prknech", na nichž na přelomu 30. a 40. let herecká dráha běloveské rodačky, absolventky náchodského gymnázia, začínala. Účinkovala tehdy na mnoha studentských akademiích a akcích; ty první režíroval tehdy starší student Jaroslav Suchý. Při oslavách stého výročí gymnázia v září 1997 vzpomínala na tyto začátky i na jeho vedení; on ji oslovoval zásadně Libuško. Hlavní její úspěch tehdy byl čtvrt roku před maturitou ve Šrámkově Měsíci nad řekou, kde ztvárnila Slávku Hlubinovou. Hru v pohnutých dnech protektorátních režíroval ředitel gymnázia dr. Vávra. Ten také přesvědčil Skořepovy, aby dali dceru studovat herectví. V Náchodě maturovala v nejtěžších dnech heydrichiády, v červnu 1942. Studia na konzervatoři úspěšně ukončila a po osvobození nastoupila do Honzlova Studia mladých, z něhož pak přešla do činohry Národního divadla jako řádná členka. Vzpomínala, že se na ni tehdy starší dámy dívaly s nedůvěrou, protože představovala „novou uvědomělou svazáckou generaci". Viděl jsem ji na počátku 50. let v roli Kristýny ve Stroupežnického Našich furiantech. Nehrávala tehdy hlavní role. Herecky vyzrála až později, tak jak ji známe z divadelních i televizních či filmových rolí poslední řady let. Třeba v jejím brilantním výkonu v představení jednoho herce Mydlibaba.

Luba Skořepová na rodný kraj nezapomínala, účastnila se mj. oslav stého výročí gymnázia před dvaceti lety, přispěla vzpomínkou do almanachu, stejně jako do toho k padesátému výročí školy. Viděli jsme ji tu v posledních letech několikrát, mohli jsme s ní i mluvit, byla přístupná vzpomínání… Teď ji přijede uctít vskutku hvězdné obsazení. Moderátor Aleš Cibulka uvede Evu Pilarovou, Vlastu Chramostovou, Vladimíra Harapese, Václava Vydru, Ivana Vyskočila, Jaroslava Krčka a další. Spolupořadatelem večera je Klobouk film Praha. Vzpomínkový večer jistě bude důstojným připomenutím umění i života čestné občanky města, významné herečky a také autorky řádky knih Luby Skořepové.

Aleš Fetters