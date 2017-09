Nejen horolezci míří do Teplic na filmový festival

Teplice nad Metují - Ťukot kladívek se ve středu ozýval v teplickém kině, kde finišovaly poslední práce před dnešním zahájením 34. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu.

Jednou z doplňkových soutěží, kterých se během festivalu odehraje v městském parku spousta, je drytool - soutěž s cepíny na tréninkové desce.Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Věšíme reklamy, připevňujeme programy a děláme informativní áčka, aby bylo vše přichystané. Dnes má přijet promítač, aby připravil na promítání kino a školu, i přípravku pro porotu,“ říká ředitelka festivalu Marie Jirmannová, a vysvětluje, co to přípravka pro porotu vlastně je: „Je to místnost na městském úřadu, která přes rok slouží jako svatební přípravna pro snoubence před obřadem. Po dobu festivalu zde ale sedí porotci a koukají na filmy,“ usmívá se.

Prolog festivalu obstará dnes v 17 hodin tradičně vernisáž výstavy. K vidění budou „osudové“ velkoformátové fotografie Radka Jaroše. „Je to výběr, který představuje zásadní momenty mé horolezecké kariéry. Fotografie, mezi nimiž je nejen všech čtrnáct osmitisícovek, ale i několik dalších zajímavostí týkajících se mých expedic zve na výstavu Radek Jaroš, který Korunu Himálaje zkompletoval v roce 2014.

Čtyřdenní festival pak bude oficiálně odstartován v 18 hodin v kině. „Letos zahájení obohatíme menším hudebním vystoupením na australské didgeridoo,“ dodala Marie Jirmannová další novinku. Letos čeká porotce porce 40 snímků z dvanácti zemí, které festivalová komise vybrala z celkem 63 přihlášených. „Ve čtyřčlenné porotě zasedne i ředitelka obdobně laděného festivalu ve slovenském Popradu Mária Hámorová. Bude tu i se svým manželem, který je jedním z hlavních hostů festivalu,“ připomíná Marie Jirmannová sobotní besedu slovenského horolezce Petera Hámora, který stál na vrcholech všech 14 osmitisícovek a stal se stejně jako Radek Jaroš držitelem Koruny Himálaje.

Kromě filmové přehlídky nabídne festival i svůj bohatý doprovodný program. Patří sem besedy, venkovní projekce nesoutěžních filmů, Mistrovství republiky mládeže v boulderingu, dále pak boulderingový pohár pro děti a v sobotu pro dospělé, běh skalami a různá sportovní klání a soutěže jako je například Spára, Slick line, Věšák nebo Lezení poslepu. „Tyto doprovodné akce jsou ověřené minulými roky. U návštěvníků mají úspěch, tak v nich logicky pokračujeme,“ říká Jirmannová a dodává, že polovina letošního vstupného ze sobotního večera na hřišti bude věnována na podporu činnosti Integrovaného záchranného systému a sociálních služeb na Broumovsku.

Historie festivalu



V roce 1980 se uskutečnilo setkání horolezců v Teplicích nad Metují. Hlavní organizátor – polický horolezec Miroslav Šmíd – pozval své kamarády horolezce, kteří zde promítli své filmy, okomentovali své diapozitivy, podělili se o své zkušenosti z hor. Shromáždění podobného druhu nebylo tehdy běžné, navíc nebylo po vůli státní moci. Podnik zblízka sledovala státní policie. Akce se zdařila a v roce 1981 se tedy konal první ročník Festivalu horolezeckých filmů. Po desátém ročníku festivalu se tradice přerušila. Až po Šmídově tragické smrti na Lost Arrow v roce 1993 se parta jeho kamarádů rozhodla festival oživit.