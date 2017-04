Nemocnice bude mít magnetickou rezonanci. Ještě před modernizací

Náchod - Téměř dva tisíce pacientů ročně musí z náchodské nemocnice dojíždět za vyšetřením magnetickou rezonancí do okolních nemocnic.

Magnetická rezonanceFoto: Deník

To by se už začátkem příštího roku mělo změnit. Pořízení tohoto specializovaného přístroje má být jakýmsi „předskokanem" celé modernizace nemocnice.

„Magnetická rezonance je moderní neinvazivní vyšetření, které nezatěžuje pacienty ionizujícím zářením, má zásadní přínos pro zkvalitnění diagnostiky, zvláště nervového systému a muskuloskeletálního aparátu," vysvětlil primář radiologickeho oddělení náchodské nemocnice Marek Strnad a dodal, že toto standardní diagnostické vyšetření by mělo být dostupné minimálně v každém bývalém okresním městě.

PŘÍSTROJ PLÁNOVALI AŽ DO NOVÉHO

„Pacienti ze spádu náchodské nemocnice jsou o toto díky stále se posunujícímu začátku plánované celkové rekonstrukce nemocnice ochuzeni. Nehledě na čekací dobu na vyšetření, která je až několik týdnů," konstatoval Strnad.

Pořízení přístroje se totiž původně plánovalo až do modernější a dostavěné nemocnice. Vzhledem ke zpoždění celé akce chce kraj řešit nákup magnetické rezonance nezávisle. Uvolnil proto dotaci 46 milionů korun, která má pokrýt náklady s pořízením i stavebními úpravami. Poskytnutí dotace podléhá ještě schválení krajského zastupitelstva.

„Touto dotací chceme udržet kvalifikovanou nadstandardní péči v nemocnici a stabilizovat personál. Umístění magnetické rezonance v náchodské nemocnici schválila i Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků, která působí v rámci ministerstva zdravotnictví," sdělil náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar a dodal: „Pořízení přístroje vyčleníme z projektu modernizace a umístíme ho na současné oddělení radiologie. Prověřili jsme si, že je to proveditelné i za cenu toho, že budeme moci přemístit později rezonanci do nově postavené budovy," doplnil Cabicar.

Také primář Marek Strnad potvrdil, že předsunutí výstavby magnetické rezonance do stávajících prostor radiologického oddělení bude velkým přínosem a pro pacienty to znamená zlepšení péče – včasnější diagnostiku jejich nemoci. „Současně by bylo také optimální přijmout dva plně vyškolené lékaře a čtyři laboranty," poznamenal primář.

Mluvčí nemocnice Hana Voborníková informovala, že v současnosti probíhá příprava realizační dokumentace stavby a zadání pro výběr dodavatele.

Kvůli vyšetření magnetickou rezonancí muselo přibližně 1800 pacientů ročně za vyšetřením dojíždět. Přes osmdesát procent z nich směřují z Náchoda do RDG Centra v Rychnově nad Kněžnou, asi patnáct procent do Fakultní nemocnice Hradec Králové a ostatní vyšetření jsou prováděna v nemocnicích v Trutnově nebo Pardubicích.

Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, která velmi přesně zobrazuje požadované oblasti lidského těla. Orgány jsou zobrazovány na základě jejich chování v silném magnetickém poli. Výhodou vůči ostatním zobrazovacím metodám v diagnostické radiologii je větší přesnost při zobrazení většiny orgánů, jež je důsledkem rozdílné intenzity signálu u odlišných měkkých tkání. Navíc toto zobrazení probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření.