Než se dočkají nové silnice musí se smířit s objížďkou polní cestou

Božanov - Tak konečně se začalo. Projekt na zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko-valbřišského regionu, jehož cílem je zvýšení turistické atraktivity česko-polského příhraničí, měl v druhé polovině října spět do svého konce. Oprava silnice mezi Broumovem a příhraničním Božanovem se však dlouho nemohla rozhýbat z místa.

Opakovaně odkládná oprava komunikace do Božanova konečně začala. V době, kdy bude silnice zcela uzavřena, budou muset řidiči využívat objízdnou trasu vedoucí po polní cestě. Její stav by se měl v příštích dnech zlepšit. Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Náznaky začínajících prací na silnici objevily až tento týden, kdy se začaly kácet stromy u krajnice. „Původně se mělo začít v květnu, pak byl termín posunut na červen, pak na červenec, na srpen a nakonec se začalo až teď,“ říká Gábina Hošková z Božanova, která se pídila, kde je zakopaný pes. „Ptala jsem se na kraji a psali mi, že došlo k pozdržení podpisu smlouvy o dotaci, takže termíny se opakovaně posouvaly,“ říká.

Dalším problémem bylo zajištění objízdné trasy. „Preferovali jsme společně s obcí Martínkovice propojku, která má minimální převýšení a je v lepším stavu. Tu ale nepovolili a doporučili polní cestu na Otovice, která je katastrofální. Oni ji sice nějak vyspraví, ale neumím si představit až tam za deště pojede třeba autobus,“ říká starosta Božanova Karel Rejchrt. „Naštěstí by to mělo být uzavřené jen dva týdny.“

Nadšená ze zvolené objížďky není ani Gábina Hošková. „Nemyslím si, že to je cesta pro osobní automobily, je to spíš pro terénní vozy. Jezdíme každý den autem do práce a uvažujeme, že budeme radši jezdit přes Polsko,“ dodává s vědomím, že oklikou přes hranici by si cestu prodloužila o 15 kilometrů.

Zvolená objízdná trasa se ale podle slov technika přípravy staveb SÚS Královéhradeckého kraje Petra Vaněčka v příštích dnech rozhodně zlepší. „Bude ještě vyspravena a uvedena do lepší kvality než je momentálně teď. Srovná se a vysype štěrkodrtí, zahutní a její stav se zlepší,“ ujišťuje.

Současně se začalo pracovat na úseku silnice vedoucí z Božanova na hranici s Polskem. Zatímco silnice z polského Radkowa na hranice je o metr širší a zdobí jí už nový asfalt, na české straně se dělají pouze výhybny, kde se budou moci protijedoucí automobily vyhnout.