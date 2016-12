Nové logo Náchoda budí emoce

Náchod - Nové logo města Náchoda vyvolalo na internetu a sociálních sítích řadu emotivních reakcí. Mnozí nemohou rozdýchat, že za něj město zaplatilo téměř 150 tisíc korun a tvrdí, že je ve veřejně dostupné infobance k dispozici v přepočtu za necelých 130 korun. Jiní poukazují na podobnost počátečního písmena N se značkou Nespresso a další toto písmeno otáčejí o devadesát stupňů a třetí nejlidnatější město v kraji přejmenovávají na Záchod.

Kritické reakce na sociálních sítích nemají konce. „Nešlo by dát oněch 150 tisíc korun „opravdovému" grafikovi, který by si pohrál s nějakým dominantním symbolem, jako je třeba náš zámek? Než stahovat „N" z fotobanky, kde stojí pár eur? Nešlo vypsat soutěž, přizvat odbornou veřejnost, zadat to nějakému rodilému výtvarníkovi? Zkrátka do toho dát srdce a hrdost? Takhle aby se člověk akorát tak styděl, že jsme opět pro srandu králíkům," napsal na facebooku města Náchod muž pod jménem Kuba Kůrka.

Mluvčí náchodské radnice Nina Adlof vysvětlila, že prvotní ideou při návrhu nového loga města bylo využít písmeno N jako ikonu, značku či grafický prvek, který bude samostatně moci fungovat i bez typografického sdělení logotypu NÁCHOD. „Z ikon u původních přibližně třiceti návrhů proběhl užší výběr, a ve finále se vybíralo ze tří vítězných prvků, které již spojovala barevnost modré a zelené," popsala mluvčí.

Tyto dvě barvy prý reprezentují přírodní bohatství Náchoda a okolí, jak je blíže popsáno v grafickém manuálu k používání značky.

„Nová značka odkazuje jednoznačně na tisíciletá bohatství, která tento kraj nabízí. Proto výběr barev padl na zelenou a modrou, které vystihují zeleň a vodstvo a vzájemně se spojují do výrazného písmene N. Tato Ikona současně znázorňuje členitý terén města, malebné kopce a údolí, plynoucí řeku Metuji. Tučné písmo logotypu reprezentuje pevné historické základy města a jeho dominantní postavení v regionu," vysvětlil starosta města Jan Birke.

„N" JE OPRAVDU Z VEŘEJNÉ DATABANKY

Mluvčí radnice Nina Adlof potvrdila, že základ ikony "N" byl skutečně zakoupen a použit z veřejně dostupných světových databank a fotobank, následně rozpracován a dokončen k potřebám loga Města Náchod. „Lidé si myslí, že když koupíte něco v databance, kde mimo jiné nakupují renomovaní grafici a typografové, protože „všechno již bylo vymyšleno", že následná úprava a vše další stojí ideálně jeden dolar. Není tomu tak!" zdůraznila a doplnila, že není proto také sebemenší důvod k obavám, že by snad Město Náchod mohlo být v souvislosti s novým logem nařčeno z plagiátorství.

Podle mluvčí je prý u tohoto typu zakázek vždy problém, že jsou lidé, kterým se to líbí a lidé, kterým se nelíbí. „A podobností v logotypech bychom našli stovky. Není to tak dlouho, kdy bylo zveřejněno logo Českého rozhlasu. Kritici hlasitě protestovali, že je to okopírované logo ČEZu. A kritika odezněla a logo velmi dobře funguje pro všechny stanice," uvedla jeden z příkladů.

LOGO NENAHRAZUJE ZNAK MĚSTA

Podstatné je také vysvětlit, že nové logo rozhodně nemá „nahradit" znak města, který byl doposud takto používán. Naopak ho má vhodně doplnit a pomoci městu především v oblasti marketingu a cestovního ruchu. Nové logo nabízí řadu dalších možností, jak prezentovat Náchod jako moderní město s bohatou historií.

Vedení města chápe, že logo vyvolává diskuze. „Jsou zcela na místě, protože je to velmi subjektivní, pocitová záležitost a nelze nikdy očekávat, že výběr bude mít úspěch u sta procent občanů. I tato debata paradoxně velmi prospívá šíření nové značky a dostává ji do povědomí. Věříme, že se bude líbit a časem si najde své neodmyslitelné místo," doufá Nina Adlof.

PROČ ZA TOLIK PENĚZ? PTAJÍ SE LIDÉ

O zpracování nového loga města Náchoda rozhodli náchodští radní v květnu letošního roku a jeho podoba byla schválená radou města koncem měsíce září, a to za finanční částku ve výši 148 500 korun.

A právě sumu komentují lidé nejčastěji. „Nezlobte se na mne, ale za tuto částku každý normální grafik udělá individuální logo. Logo samo o sobě není špatné. Mně se líbí, ale proč za takové peníze, když víte, že je z databanky?" divil se Jiří Kubík.

Dominik Matus zase napsal: „Beru implementaci nového loga, to něco stojí. Ale tohle udělá děcko ze střední za pět tisíc. A pořád si umím představit reprezentativnější logo se zjednodušeným znakem města. Tohle je zbytečně roztáhlé, neříká nic, a je potřeba jej kombinovat s názvem města."

Mluvčí městského úřadu ohledně ceny uvedla, že se jednalo o částku včetně DPH, která zahrnuje grafický návrh včetně zpracování kompletního grafického manuálu, který Město Náchod obdrželo ve 3 výtiscích a v elektronické podobě, v ceně je i další servis a podpora při zavádění značky, úprava písemností a dalších materiálů dle potřeb.

LOGO JE SOUČÁSTI PROPAGAČNÍHO VIDEA

Na podrobný grafický manuál nyní navazují další kroky, kterými bude například výstavba nových webových stránek města a také implementace loga do písemností, tiskovin a dalších propagačních materiálů.

Už dnes je nové logo také součástí videa. „Nové propagační video představuje náchodský region v celé své kráse a pevně věříme, že se bude líbit nejen obyvatelům města, ale i turistům, kteří se k nám rádi vracejí a nebo na základě jeho zhlédnutí k nám zavítají poprvé," řekl starosta Náchoda.