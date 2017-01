Ocitli se bez střechy nad hlavou. Radnice je venku umrznout nenechají

Náchodsko- Pro někoho to je souhra okolností, pro jiného osud a další si životní styl na ulici vybrali dobrovolně. Pro všechny, kteří nemají k dispozici teplé přístřeší, je současné zimní „sibiřské" počasí a velké mrazy život ohrožující. Města na Náchodsku ale mají podle slov zástupců radnic situaci pod kontrolou, a o lidech, kterým chybí zázemí, vědí. V krizových situacích se o ně postarají.

Bezdomovec. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Region ale zřejmě není pro bezdomovce moc lukrativní, a tak těch, kteří opravdu nemají kde hlavu složit, je jen hrstka.

VE SKALICI MAJÍ DVA AZYLOVÉ BYTY

Například v České Skalici v současné době na katastru města žádný bezdomovec není. „Poslední dva, které jsme tu měli, se podařilo koncem léta umístit do azylového domu v Hradci Králové. Pro tyto případy máme k dispozici připravené dva azylové byty, kde je teplo a k dispozici i sociální zázemí. Ve městě je i ubytovna, ale prozatím je vše volné. Pokud by se nějaký akutní případ vyskytl, tak jsme připraveni každému v nouzi pomoci. Určitě nikoho na ulici umrznout nenecháme," informoval starosta České Skalice Martin Staněk.

NA HOLIČKÁCH BY JE NENECHALI

V současné době nemají žádného bezdomovce ani na území Hronova.

„Situaci stále monitorujeme pokud se nějaký případ člověka v nouzi vyskytne, tak ho město na holičkách nenechá. Všechny případy se podařilo vždy ke spokojenosti vyřešit. Poslední případ se řešil asi před dvěma měsíci, kdy se jeden člověk umisťoval do ubytovny v Pardubicích," upřesnila starostka Hronova Hana Nedvědová.

Stejně tomu je i v Náchodě, kde se momentálně nenachází žádný bezdomovec, který by nikoho neměl, nebo stál o pomoc. „Situaci sledují strážníci městské policie. Pokud by se přeci jen setkali s někým bez domova, kdo by v mrazech potřeboval zahřát a přespat v teple, zajistí mu ubytovnu v Běloveské ulici. Je to domluvené," sdělila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Dodala, že větší starost dělají městu nepřizpůsobiví občané, kteří „zlobí" hlavně na nádraží. Městští strážníci mají přehled o 15 až 20 takových lidech.

PŘESPÁVAJÍ V BÝVALÝCH KABINÁCH

V Broumově sice žádnou oficiální evidenci lidí bez domova nemají, ale podle slov místostarosty města Kamila Slezáka jich bude do pěti. „Po městě se pohybuje kolem tuctu sociálně velmi slabých občanů. Vyloženě bezdomovci, kteří nemají kde přespávat, jsou čtyři až pět," odhaduje.

Žádnou variantu, kde by jim v těchto chladných dnech bylo poskytnuto nějaké zázemí na přespání město nemá. „Tolerujeme jim ale, že přebývají v polorozbořeném objektu kabin ve Velké Vsi na bývalém fotbalovém hřišti. Další místo mají v opuštěném domě v Tyršově ulici," ví místostarosta o místech, která občas kontrolují městští strážníci.

Pokud by se lidé bez domova na radnici obrátili s prosbou o zajištění střechy nad hlavou, tak by je vedení města na holičkách nenechalo. „Mohli bychom je odvézt a umístit do azylového centra, ale oni nechtějí opustit Broumov," říká Kamil Slezák.

PORADÍ SI SAMI, ŽÁDNOU POMOC NECHTĚJÍ

Po Jaroměři se prý v současné době pohybují dva bezdomovci.

„Máme je pod kontrolou a jediné co pro ně můžeme dělat, tak je hlídat v jakém jsou stavu, aby například v současných teplotách neumrzli či nebyli jinak ohroženi na životě. Moc pro ně dělat nemůžeme a nejhorší problém je, že většinou ani žádnou pomoc nechtějí," vysvětlil velitel městských strážníků Ondřej Mundl.

Jak dodal, tak tito lidé také hodně migrují a na území města se zdržují jen krátkodobě. V případě jakéhokoliv ohrožení na zdraví či životě jsou strážníci připraveni okamžitě pomoc.

Už delší dobu žádného bezdomovce nemají v Červeném Kostelci.

„Pohybují se po městě jedinci, kteří tak vypadají, ale ti mají kde bydlet. Kdyby se nějaký případ objevil, tak město je připraveno v rámci možností pomoci. Když se problém vyskytl, tak se ho vždy podařilo vyřešit," uvedl místostarosta Červeného Kostelce Richard Bergmann.

ÚTOČIŠTĚ MAJÍ VE STARÉ SLEPIČÁRNĚ

Po Novém Městě nad Metují se bezdomovci pohybují, ale prý je to zanedbatelné množství. Jsou to prý bývalí obyvatelé plhovské Tepny, než byla zbourána. „Jsou to ale lidé, kteří mají kam složit hlavu a kde se ohřát. Někteří bydlí na ubytovně a někteří bydlí ve Vrchovinách ve staré slepičárně. Kdyby se objevil někdo zcela bez přístřeší, tak mu v každém případě pomůžeme. K tomuto případu máme k dispozici městskou ubytovnu. Umrznout určitě nikoho nenecháme," řekl starosta Nového Města nad Metují Petr Hable. (jim, řez, reh)