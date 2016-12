„Pečovatelák“ má nový výtah

Meziměstí - Předčasnou vánoční nadílku dostali v domě číslo popisné 421, tak zvaném „pečovateláku" v Meziměstí. Městu se podařilo na rekonstrukci výtahu získat od kraje dotaci čtyři sta tisíc korun, a tak dvě stě tisíc přidalo a práce mohly být zahájeny.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

„Po prázdninách bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Přestože byl termín pro výrobu a následnou montáž výtahu téměř šibeniční, nakonec královéhradecká firma nasadily všechny síly a dílo bylo dokončeno v řádném termínu, těsně před vánocemi, a to dle uzavřené smlouvy. Po všech provedených zkouškách byl výtah tuto středu předán a od tohoto data je plně k dispozici všem uživatelům a nájemníkům v pečovateláku," informoval místostarosta Pavel Hečko.

Modernizace výtahu dostála zásadních změn. Vstupní dveře do výtahu jsou plně automatické a při otevření zajedou zcela do boku výtahové šachty, takže nepřekáží při vystupování a nastupování. Dále je prostor dveří vybaven bezpečnostním systémem, který zabrání uzavření dveří pokud se někdo v tomto prostoru nachází, nebo když jsou dveře v pohybu. Interiér kabiny září oranžovou barvou a je také vybaven sklopnou sedačkou, madlem pro snadnější úchyt a prostorným zrcadlem. Tlačítka ovládacího panelu jsou vyznačena reliéfy pro osoby se zrakovým postižením. Novinkou ovládání je tlačítko telefonu, které v případě vytočí přímo operátora servisní služby. Pohon výtahu zajišťuje motor s frekvenčním měničem, který šetří elektrickou energii a zajišťuje plynulý dojezd kabiny do zvoleného podlaží.