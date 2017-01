Pejskaři panikaří. Bojí se, že jim chce někdo otrávit psy

Náchod - Majitele psů v Náchodě poslední dobou velmi znepokojují šířící se zprávy, že se ve Starém Městě okolo panelových domů údajně objevuje jed na krysy. Došlo prý dokonce k otravě a úhynu několika psů.

„POZOR!!! V Náchodě ve Starém Městě někdo tráví psy!!! Sype kolem paneláků jed!!!" varuje na sociální síti nespočet pisatelů a další se připojují. „Co jsou ty růžové fleky ve sněhu ve Starém Městě??? Jsou snad všude," reaguje další pisatelka. Lidé se domnívají, že růžové drobné útvary velmi nápadně připomínají jed na hlodavce, který se vyrábí v podobě červených granulí.

„U nás na parkovišti v Pražské ulici jsou tyto růžové 'bobky' taky. O pár metrů dal je pořádně nablito od psa (samé granule)," napsala na facebooku Kateřina Š. a dodala, že růžové granule jedu na krysy jsou k dostání v drogerii. „Už jsem jednou otrávené psy měla a byla to hrůza. Při představě, že by to dalo malé dítě do pusy, nechci ani pomyslet!" děsila se. Olga Č. zase napsala: „U nás v baráku byl na nástěnce lístek, že podle rozboru se nejedná o jed na krysy, co bylo všude vyvěšené. Také nás to vystrašilo. Bylo to vyvěšené i na autobusové zastávce."

STRÁŽNÍCI ZJISTILI ROZMOČENÝ PTAČÍ TRUS

Oznámení přijali i náchodští městští strážníci. „Provedli jsme důkladné šetření v okolí domů v ulicích Jugoslávská, Myslbekova a Bílkova. Na místě žádná návnada na hubení hlodavců nalezena nebyla. Pouze pod místy, kde je umístěno krmení pro ptáky, byl na sněhu zjištěný rozmočený ptačí trus zabarvený do růžova až červena," informoval velitel městské policie Petr Valica. Dodal, že tento trus mohl při letmém pohledu připomínat návnadu na hubení hlodavců.

„V rámci šetření jsme obvolali i deratizační firmy a žádná z nich návnadu v uvedené lokalitě nekladla," potvrdil Valica. Jed na krysy ani jiná návnada nebyly na místě prokázány.

VETERINÁŘI JSOU VE STŘEHU

Veterinární lékařka Anna Valterová potvrdila, že v posledních dnech v ordinaci v Náchodě pozorují zvýšené obavy majitelů psů. „Osobně jsem pacienta s příznaky otravy neměla, ale byla jsem v uplynulých dnech nemocná. Majitelé psů přicházejí znepokojení a když se například u psa objevil průjem s trochou krve, tak jsme na možnost otravy mysleli. Nevybavuji si ale, že by se někdo z kolegů zmínil, že by otravu prokázal. Příčiny byly jiné," uvedla lékařka.

Ta také popsala, že jedy na hlodavce opravdu mají sytě červenou až růžovou barvu a rozhodně by měli být majitelé psů pozorní a opatrní.

VETERINÁRNÍ SPRÁVA A POLICIE O NIČEM NEVÍ

Ředitel Krajské veterinární správy Aleš Hantsch o možných otravách psů v Náchodě neměl ani ponětí. „Pokud by se něco takového dělo a nějaký pes uhynul na následky otravy, majitel by věc určitě předal policii, která by to vyšetřovala a oslovila by nás. My bychom se k tomu museli vyjádřit. Nikdo se na nás dosud neobrátil," uvedl Hantsch. Domnívá se, že se opravdu může jednat o růžový ptačí trus, obzvlášť pokud se ptactvo živí například jeřabinami.

Mluvčí náchodské policie Eva Prachařová doplnila, že žádné problémy s jedem na psy ve Starém Městě ani jinde po Náchodě dosud žádný občan neoznámil. Podle policejních záznamů se v lednu řešilo například dvakrát napadení psa jiným psem a koncem loňského roku jedna paní sdělila, že její pes pozřel asi nějakou návnadu v lese.