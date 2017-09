Pevnost Boyard byla dětským snem. Ten se možná vyplní

Náchodsko - Když David Líbal z Bezděkova nad Metují jako malý kluk sledoval v televizi soutěž z Pevnosti Boyard, začal snít o tom, že se tam jednou také dostane. Nyní se sen možná stane skutečností.

PĚTICE ODVÁŽNÝCH: zleva – David Líbal, Andrea Kulichová, Jakub Píč, Monika Hovádková a Ladislav Líbal. Přihlásili se do adrenalinové televizní soutěže a doufají, že je vyberou.Foto: Archiv

Po dvaceti sedmi letech vysílání soutěže na obrazovce mají poprvé příležitost i Češi, aby se do ní přihlásili. Nejprve to byly jen hvězdné týmy složené z celebrit a známých osobností, od 8. září se mohli hlásit i „obyčejní smrtelníci“. Pětatřicetiletý David, který podniká a ještě pracuje jako správce budov, chytil příležitost za pačesy a začal dávat dohromady tým.

Povedlo se. Tři muži a dvě statečné ženy už odeslali přihlášku. Nyní netrpělivě čekají, jestli je vyberou a vydají se do pevnosti ležící mezi ostrovy Aix a Oléron v úžině Pertuis d'Antioche u západního pobřeží Francie. Láká je soutěž jako taková, prostředí, kam se člověk běžně nedostane i dobrodružství při zdolávání adrenalinových úkolů. Jsou jistě zvědaví i na Paklíče a otázky otce Fura.

ŽENY SE SHÁNĚLY HŮŘ

„Chtěli jsme vytvořit smíšený tým, ale bylo těžší sehnat ženy. Některé už předem podceňovaly svoje fyzické síly, další byla před maturitou, jiná otěhotněla,“ krčí rameny David a tvrdí, že s mužskými soutěžícími problém nebyl. „Jdeme do toho s bráchou Ladislavem, jsme akční. Přidal se i kamarád Jakub Píč z Hronova. Měli jsme popřípadě i náhradníky,“ popisuje. Dodává, že nakonec se s nimi přihlásily Monika Hovádková od České Skalice a Andrea Kulichová od Dobrušky.

ČLOVĚK SE MUSÍ ZAPŘÍT

Soutěž si všichni chtějí hlavně užít. „Teď je důležité, aby nás vybrali. Vyhrané finance by byly příjemným bonusem. Darovali bychom je někomu potřebnému. Pár tipů už máme,“ zamýšlí se David Líbal. Pevnost už kdysi při návštěvě Francie viděl, ale pouze z dálky.

Na otázku, jestli budou společně trénovat, odpovídá: „Moc to nejde. Každý máme něco, co nám nesedí, ale člověk se musí zapřít a dát to. Chceme si to zkusit, v televizi se zdá všechno jednoduché,“ usmívá se.

Pevnost Boyard je francouzská dobrodružná televizní soutěž, v níž tým plní nejrůznější úkoly a na konci má uhodnout heslo k otevření trezoru. Když se to podaří, musí nabrat co nejvíce peněz a odnést je do bezpečí. Pak spadne mříž a vypustí tygry…