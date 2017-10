Přátelé vína při litobořském vinobraní „zarazí horu“

Litoboř - Vinobraní má většina lidí spojené s jižní Moravou. Svah, kde plodí hrozny vinná réva, je ale i na Náchodsku – konkrétně v Litoboři, kde v sobotu odpoledne ve 14 hodin začne čtvrté zdejší vinobraní.

VINOBRANÍ V LITOBOŘI zpestří vystoupení lidové muziky Šmikuranda. Foto: Archiv

„Jedná se ale o vinobraní spíše symbolické. Ne že bychom přímo sklízeli hrozny, ale je to spíše zábava pro lidi – průvod k viničce, ochutnávka vína a česká lidová muzika,“ říká místní vinař Jiří Pelikán, a dodává, že hrozny se budou ve vinařské obci Litoboř trhat později. „Zatím to v minulých letech vycházelo na 28. října,“ odhaduje, že letošní úroda se bude sklízet zhruba za tři týdny.

Na programu zítřejšího vinobraní nebude chybět ani po staletí přetrvávající vinařský zvyk „zarážení hory“, který je znamením, že až do času skklizně nesmí do vinohradu vstoupit nikdo kromě samotného sadaře. „Sladké hrozny lákají i ty, kteří tam nemají co pohledávat. Těm se zaráží přístup do vinice, aby úroda vydržel do sklizně. Zákaz se nevztahuje na nemocné a těhotné ženy, kteří si mohli utrhnout tři hrozny,“ vysvětluje lidový obyčej Jiří Pelikán.

Pozdější sběr vína je dán jak vlastnostmi pěstovaných odrůd, tak i geografickou polohou. „Snažíme se, aby hrozny zrály delší dobu a získaly dostatek cukru pro to vlastní kvašení,“ říká vinař, který se rozhodl jít cestou přírodního pěstování – bez chemických postřiků. „Musíme se pohybovat v rezistentních odrůdách, které byly vyšlechtěny tak, aby odolávaly v maximální míře chorobám a plísním.

Samozřejmě je to relativní, každá odrůda snáší podmínky jinak a ani my se tomu občas neubráníme,“ přiznává vinař, a prozrazuje že v jeho vinici rostou tři základní odrůdy – modré zastupuje vyšlechtěná Kofranka, v bílem to je Merzling, který byl v Litoboři v roce 2010 vysazen jako první, a do třetice to je bílý Solaris. „Máme také tři řádky zkušebních odrůd zhruba po dvaceti sazenicích. Mezi nimi i Talisman, který umí udělat až dvoukilogramové hrozny a kuličky až čtyři centimetry,“ dodává Jiří Pelikán, jaký hrozen dokáže dozrát ve východních Čechách.

Před dvěma měsíci se nad Litoboří přehnala vichřice, která lámal stromy, ale zdejší vinice, kde je na 2500 metrech čtverečných vysazeno 1250 hlav, naštěstí příliš neponičila. „Některé sazenice, které nebyly dobře uchyceny popadaly na zem, ale o nic vážného nešlo. Horší to bylo s moštárnou, kde máme sklepy – tam nám vítr vzal kus střechy. Dodneška se z toho vzpamatováváme,“ zmínil větrnou nepříjemnost ze začátku srpna. Na tu ale zítra při litobořském vinobraní zapomenou.